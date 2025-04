¿Qué le copió? Aseguran que Miley Cyrus ‘robó’ esta idea a Paulina Rubio en su nueva canción

Las prolongadas ausencias de Miley Cyrus en el mundo de la música siempre se compensan con los grandes lanzamientos que regala a sus fanáticos, esta vez, con la salida de ‘End Of the World’ una canción que evoca un sonido melancólico de los años 80 con la libertad de unos ritmos de antaño con la mezcla contemporánea de los sintetizadores.

Este sencillo formará parte de su tan esperado álbum, ‘Something Beautiful’ que verá la luz del sol el próximo 30 de mayo y promete cautivar a sus fanáticos después de la salida de ‘Endless Summer Vacation’ en 2023, además es una propuesta envolvente que mezcla el sonido y una propuesta visual cuya narrativa englobará tres temas, entre ellos, ‘End of the World’, ‘Prelude’ y el mismo que llevará por nombre su nuevo material discográfico.

Con ritmos operísticos y sonidos experimentales, además de maravillar con un atuendo de Thierry Mugler de 1997, además de piezas hechas a la medida de Jean-Paul Gaultier, Alexander McQueen y Alaïa. Miley Cyrus, promete a sus seguidores un álbum digno de admirar, imprimiendo su sello a la vez que demuestra, una vez más, su esencia camaleónica y su poder de adaptarse a los diferentes sonidos.

Acusan a Miley Cyrus de plagiar a Paulina Rubio

La capacidad de adaptabilidad de Miley Cyrus más su fuerza vocal han provocado que este nuevo álbum se convierta en uno de los más grandes y esperados en la carrera de la cantante de 32 años, que esta vez, ofrece una propuesta visual que engloba elementos como la música, el cine y la moda para cautivar hasta al más exigente.

Sin embargo, no ha estado exenta de las polémicas y es que, la cantante estadounidense, ha generado debate en redes sociales, tras el lanzamiento de su reciente canción ‘End Of The World’ que ya acumula más de 2 millones de visitas solo tres días de haberse lanzado, siendo comparada con un éxito de antaño de la mismísima ‘Chica Dorada’, Paulina Rubio.

Aunque es posible que Miley Cyrus nos vuelva a regalar un éxito como ‘Flowers’ la cantante generó debate por los ritmos de su nueva canción, siendo comparada con Paulina Rubio, y es que, los más crueles señalan que plagió a la ex Timbiriche, mientras que otros, aseguran que pudo haber tomado inspiración de su canción ‘Mío’ de 1992, encontrando sonidos similares entre ambos temas.

Comparan canciones de Miley Cyrus y Paulina Rubio, ¿plagio o inspiración?

En un video compartido a través de TikTok, se escucha la comparativa entre ambas canciones de Miley Cyrus y Paulina Rubio, lo que generó una ola de opiniones sobre si, en verdad, la cantante estadounidense habría tomado algún tipo de sonido del icónico tema ‘Mío’ de la ‘Chica Dorada’.

Algunos otros, encontraron similitudes con las canciones de ABBA, que aseguran sus canciones están basadas en ‘Mamma Mia’, por lo que las redes se dividieron en diferentes opiniones donde se leía: “Es plagio, no es la primera vez que Miley Cyrus lo hace, ya pasó con la canción Flowers”, “La inspiración de ambas es MAMMA MIA DE ABBA!”, “Tanto malinchista aquí, claro que la música en español se escucha en EUA. Claro que es posible que haya tomado inspiración de esa canción de Paulina Rubio, porque no habría de ser posible”.