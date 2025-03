¿Estilo Ángela Aguilar? El nuevo look de Miley Cyrus en los Premios Óscar por el que la criticaron

Miley Cyrus acaparó la atención durante la ceremonia de los Premios Óscar, luego de aparecer junto a su novio Maxx Morando en la alfombra roja del Teatro Dolby donde se llevaría la 97ª entrega del máximo galardón del cine a nivel mundial.

Como era de esperarse, la icónica aparición de la cantante de ‘Flowers’ rompería el internet, y esta vez, fue su atuendo el que causó opiniones divididas luego de que su espectacular vestido negro, lo combinara con un beauty look que no terminó de convencer al público.

Esta no es la primera vez que Maxx Morando acompaña a Miley Cyrus en un evento importante como este, vale recordar su icónica aparición con la estrella pop, durante los Premios Grammy del año pasado, donde acapararon las miradas por sus rebeldes atuendos.

Miley Cyrus Getty Images (Critican este detalle en el look de Miley Cyrus)

Así fue el look de Miley Cyrus en los Premios Óscar

Miley Cyrus acaparó la atención en redes sociales luego de que apareciera con un rompedor atuendo durante la alfombra roja de los Premios Óscar, que consistió en un vestido negro de cuello tipo hálter, que resultó un verdadero espectáculo visual, hecho por Alexander McQueen.

La elaboraba pieza, incluía, detalles de pedrería, encaje, brillos que terminaban en una caída suelta de sirena y a la que añadió incluso un par de guantes negros de transparencias que le aportaron un toque rockero a su look.

Su peinado, por otro lado, se compuso de un peinado ondulado, dejando a la vista su cabellera con destellos dorados. Sin embargo, su beauty look fue el que escandalizó al público, y es que, no es raro que la cantante de 32 años apueste por un desenfrenado cambio, en este caso unas atrevidas cejas que llamaron la atención por su particular tono.

Así es, Miley Cyrus acaba de proponer un nuevo tipo de cejas que podrían ser furor este 2025, y se trata de unas decoloradas, que dieron protagonismo a sus profundos ojos azules, y que, desde 2022, se ha visto este maquillaje como una nueva tendencia, que Diane Kendal, maquillista experta dijo a Vogue: “Las cejas decoloradas dan un look más futurista al rostro”, además de suavizar las facciones y aportar un toque gótico.

Critican este detalle en el look de Miley Cyrus

Tras aparecer con este “cambio de look”, Miley Cyrus fue atacada en redes sociales y es que aseguraron que este beauty look no le favoreció, y es que, para algunos, la estrella de ‘Malibú’ lucía incluso unos años mayor.

En redes sociales se podían leer las crueles críticas en su contra en las que se podía leer: “Ahora carga con el rostro de Donatella Versace”, “No me gusta cómo se ve, se ve mayor de lo es”, “Le donó las cejas al novio para su peluca”, “Está sin cejas, igual que pasó con Belinda”, “Al parecer Ángela Aguilar le robó las cejas a Miley Cyrus”.

Entre los asistentes también estuvieron Timothée Chalamet junto a su novia, Kylie Jenner, (quien también fue atacada por su elección de look), Scarlett Johansson, Demi Moore, Margaret Qualley, Karla Sofía Gascón, Adrien Brody, Zoe Saldaña entre otros artistas que buscaron ganarse la tan codiciada estatuilla dorada.