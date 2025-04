“Parece que no está bien”, Shakira sufrió accidente en concierto en Chile y fans temen que no pueda terminar gira

Shakira sigue triunfando con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ World Tour y esta vez se encuentra en Chile.

La cantante se presentó en el Parque del Estadio Nacional, donde miles de sus fans asistieron para verla cantar e interpretar sus icónicos temas.

Sin embargo, un pequeño accidente de la colombiana ha desatado la preocupación de sus fans, quienes se preguntan si podrá culminar su gira.

“Parece que no está bien”, Shakira sufrió accidente en concierto en Chile y preocupó a sus fans

Hasta los momentos, Shakira se ha presentado en países como Brasil, Colombia, México y Chile y comenzará su gira también por Estados Unidos.

Son más de 10 conciertos que la cantante ha dado hasta la fecha y aún le faltan muchos más, por lo que muchos se preguntan si ha sido mucho para ella.

Y es que, durante su concierto en Chile, mientras interpretaba su icónico tema Waka Waka, la cantante falló uno de los pasos y casi se cae, y aunque afortunadamente reaccionó como toda una profesional y siguió como si nada, ha desatado la preocupación de sus fans.

“Los añitos le están pasando factura”, “ya no es la misma de antes”, “parece que no está bien”, “Es tiempo de retirarse Shak”, “El almanaque no perdona”, “La vejez no viene sola”, “ya ella no está para eso”, “tiene que darse cuenta que no tiene 20, ya va para 50”, “es demasiado esfuerzo para ella, debería revisarse y pararle a tantos conciertos”, “la verdad me preocupa mucho ella”, y “no está bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos de sus fans se han mostrado preocupados, la cantante ha dejado claro que está bien y muy emocionada por los conciertos que le faltan en Chile.

“¡Qué noche Santiago!13.200 km de ida y vuelta que los volvería a hacer las veces que quieran para reunirme con mi manada chilena! Por ustedes, todo vale la pena! Nos vemos mañana ❤️“, fue el mensaje que escribió el pasado 4 de abril.