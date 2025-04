“La mejor venganza”, Así fue como Shakira se “deshizo” de Piqué en su tour y encantó a todos

Durante su relación con Piqué, Shakira le compuso varias canciones y también lo incluyó en algunas como en su exitoso tema La Bicicleta.

En este tema que interpreta junto a Carlos Vives, la colombiana tiene una frase dedicada a quien era su pareja en ese entonces.

Una de las frases dice “Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Así fue como Shakira se “deshizo” de Piqué en su tour y encantó a todos

El tema de Shakira, La Bicicleta está incluido en el repertorio que la colombiana tiene en sus conciertos, pero ahora que ya no está con Piqué y luego de su traición, la famosa se “deshizo” de él en sus giras de esta forma.

La famosa cambió la letra de su icónico tema y retiró el apellido de su expareja, por lo que ahora dice “que si a ese tipo un día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Esta decisión fue completamente aplaudida por sus fans, quienes no quieren oír nada del exfutbolista debido al gran daño que le hizo a la famosa al engañarla con su actual novia, Clara Chía Martí.

“Eso mi Shaki, no tienes que nombrarlo en nada, no hace falta”, “así me gusta mucho más la canción”, “ahora sí puedo escuchar ese tema jaja”, “uy que bien, me encanta”, “la mejor venganza”, “amo más la letra ahora jaja”, “nunca me gustó que incluyera a ese patán en la canción”, “ahora sí quedó perfecta La Bicicleta jaja”, y “la mejor manera de deshacerse de ese jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, parece que las cosas entre Shakira y el exfutbolista no mejoran y cada vez van más tensas, debido a que él le ha fallado en varias oportunidades durante su gira al no quedarse con sus hijos, luego de haberlo acordado.

Además, se dice que tampoco llegan a un acuerdo para vender la casa en la que vivían antes juntos en Barcelona y que la famosa dejó hace unos meses para irse a vivir a Miami.