“Su cara lo dijo todo”, Shakira presencia petición de matrimonio de fans y su reacción dio de qué hablar

Shakira se encuentra facturando como nunca y triunfando como siempre gracias a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" que es de las más exitosas de América Latina.

La famosa acaba de terminar siete conciertos en México, y todos tuvieron un gran éxito, donde asistieron no solo fans, también influencers y famosos como Belinda, Eugenio Derbez, Eva Longoria y más.

En cada uno de sus conciertos la famosa no solo deleita a sus fans con su voz y baile, también comparte con ellos, se toma fotos y hasta les da la posibilidad de caminar a su lado en lo que han denominado “Camina con la loba”.

En uno de sus encuentros con sus fans, la famosa fue testigo de una petición de matrimonio, pero su reacción ha dado de qué hablar.

“Su cara lo dijo todo”, Shakira presencia petición de matrimonio y su reacción dio de qué hablar en redes

Algunas cuentas fans de Shakira en redes han compartido una foto donde s e ve a la cantante como testigo mientras uno de sus fans está arrodillado mientras le pide matrimonio a su pareja.

Fue un momento muy emotivo para los fans, pero la reacción de la cantante ha causado controversia en las redes, pues mira a quien está pidiendo matrimonio de una forma muy particular.

“Será el mal recuerdo del cucaracho y estara pensando titulo de mi proxima xancion”, “Shakira está pensando ¿qué no oíste todas mis últimas canciones? Jaja”, “La cara de Shak: si saben q pasé por ahí? 😂 “, “su cara lo dijo todo jaja no aprendieron nada de su experiencia jaja”, “Shakira mira como diciendo ay pobrecitos”, “Shaki debe estar pensando traté de advertirles pero no hacen caso jaja”, “Shakira: acaso no escuchaste mi canción ??😂”, “La shak diciendo seguro te quieres casar wey?”, “La cara de shak nos dice mucho 😂😂 jajaja, ella no sabe disimular”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, otros aseguran que su rostro era de ternura al ver tan emotivo momento, pero en realidad es algo que nunca podrá saberse con seguridad, lo cierto es que los fans vivieron un gran momento con Shakira como testigo.