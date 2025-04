¿Es venganza?" El video de Ángela Aguilar que desata controversia pues aseguran “se burló de Cazzu”

Ángela Aguilar volvió a presumir su deslumbrante figura a través de un video en su cuenta de TikTok que generó una ola de reacciones, tanto por su físico, como por su polémica elección de canción, y es que, un gesto que parecía noble, sus detractores encontraron que podría llevar un mensaje oculto.

Parecía que la polémica entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu había empezado a ceder, sobre todo, luego de que los esposos se mantuvieran un tiempo ausentes de las redes, disfrutando de las vacaciones de invierno, pero, los lanzamientos de las canciones de la ex del sonorense como ‘La Cueva’, ‘Dolce’ y ‘Con Otra’, han reavivado la controversia respecto a las tres figuras involucradas.

Cazzu La cantante argentina Cazzu hizo un guiño a cómo habría descubierto el romance entre su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar, pese a que ellos niegan que no hubo infidelidad. (YouTube Cazzu)

Luego de que algunos especularan que ‘Con Otra’, la nueva canción de Cazzu, estaría dirigida a Ángela Aguilar, una publicación de la más joven de su dinastía, generó una ola de especulaciones que apuntaban a que sería una respuesta a la ‘Jefa del Trap’.

El video de Ángela Aguilar que aseguran “fue una indirecta a Cazzu”

Lo que parecía ser una publicación noble, terminó en controversia luego de que Ángela Aguilar desatara furor en su cuenta de TikTok por compartir un video en el que se le puede ver a su equipo maquillándola y arreglando su cabello.

La hija de Pepe Aguilar presumió un corsé que, es una de las prendas más características de su guardarropa, que complementó con unos jeans acampanados, mientras utilizaba su espejo para hacer un acercamiento al resultado final de su maquillaje, presumiendo su larga cabellera.

Los halagos no tardaron en aparecer, y ‘La Princesa del Regional Mexicano’ causó furor por esta aparición, que enamoró a más de uno de sus fans, llenándola comentarios en los que muchos resaltaron su belleza donde se leía: “Nodal te entiendo, tu esposa es bellísima”, “Nadie me hará odiarte Angela, las lindas no criticamos”, “¿Y cómo no va andar enamorando Nodal? Si está hermosa!”.

¿Ángela Aguilar envió indirecta a Cazzu?

A pesar de los halagos a la joven de 21 años, muchos creyeron que la publicación escondía un mensaje para Cazzu a través de la canción que utilizó para su video que se trató del tema ‘Chiquita’ de Neton Vega y Tito Double P, que si bien, pudo ser un tema que la cantante puso de forma totalmente aleatoria o bien, por simple gusto, generó polémica por la letra de esta.

La letra de esta canción habla sobre una mujer bonita pero con un lado oscuro, mismos versos que enmarcó la hija de Pepe Aguilar en su video en el que menciona: “Chiquita, bonita, pero bien maldita”, la única parte de la canción que alcanza a escucharse en el video que compartió la cantante y que bastó para que muchos especularan que se trataba de una indirecta a Cazzu luego del estreno de su tema ‘Con Otra’.

En los comentarios algunos usuarios señalaron que era una indirecta e incluso, hasta una burla para la argentina, además, recordaron su entrevista donde criticó las letras explícitas asegurando que la elección de canción era contradictoria con sus palabras: “Pero si ella criticó la música hoy en día, ¿por qué pone música así?”.