¿Hay crisis? Justin Bieber y Hailey Bieber están separados y estas serían la pruebas

Incluso antes de que naciera Jack Blues, Justin Bieber y Hailey Bieber ya enfrentaban sus primeros rumores de crisis en su matrimonio, pero fue hasta enero de este año, que las especulaciones estallaron luego de que el cantante de ‘Sorry’ dejara de seguir a su esposa en redes sociales, generando la preocupación de sus fans.

En una era donde las redes sociales han adquirido gran relevancia, las reacciones que hay en su interior han provocado una serie de discusiones por algo que podría parecer “tan simple” de ahí que muchos empezaran a pensar que la relación de Justin Bieber y Hailey Bieber no estaba yendo por un buen camino.

Justin y Hailey Bieber Imagen de Getty Images

Difunden supuestas pruebas de la separación de Justin Bieber y Hailey Bieber

El unfollow de Justin Bieber a su esposa

En enero de este año, usuarios notaron que Justin Bieber había “dejado de seguir” la cuenta de Instagram de su esposa, Hailey Bieber, más tarde, el cantante canadiense, reveló que su cuenta había sido hackeada y no fue él, el autor de dicha acción.

El error en Meta por el que Hailey Bieber dejó de seguir a Justin Bieber

Lo mismo sucedió con Hailey Bieber unos meses después, quien negó públicamente haber dejado de seguir a Justin Bieber, zanjando los rumores de una supuesta crisis en su matrimonio que provocó una ola de reacciones por parte de los fans: “Es un error. No lo dejé de seguir. ¡Espero que esto ayude!”.

Según la famosa modelo, este ‘error’ se produjo luego de que Justin Bieber desactivara su cuenta de forma temporal, información que constató Page Six, sumando a otros artistas a la lista que sufrieron los mismos problemas, sin embargo, Meta, no emitió ningún comunicado respecto a esta situación.

Hailey Bieber La famosa fue criticada por esta parte de su cuerpo (@haileybieber/Instagram)

La ruptura en la relación de Justin Bieber y su suegro

A pesar de aclarar el supuesto error, unos días después, Justin Bieber también dejó de seguir a su suegro, Stephen Baldwin, quien aumentó los rumores de un quiebre con el cantante con un mensaje que publicó en sus redes sociales que decía:

“Tengamos cuidado de no tomar decisiones apresuradas cuando no estamos en nuestro mejor momento, cuando la vida se ha vuelto en nuestra contra, cuando estamos desanimados y desanimados”.

Hailey Justin Bieber anuncian la llegada de su primer bebé Instagram: @haileybieber / @justinbieber (Instagram: @haileybieber / @justinbieber)

Los preocupantes mensajes de Justin Bieber

El mes pasado, Justin Bieber compartió una serie de mensajes en sus redes sociales que generaron la preocupación de sus fans, el primero mencionaba: “No tenemos nada que probar hoy. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie”, después, en otro texto introspectivo, el cantante canadiense expresó: “Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero igual odio cuando cambio para agradar a otros”.

Finalmente, dejó un mensaje más que decía: “Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto”.

¿Las pruebas contundentes de que Justin Bieber y Hailey Bieber están separados?

Luego de estas ‘extrañas’ y preocupantes acciones, las apariciones cansadas de Justin Bieber generaron más teorías, sobre si la paternidad estaría cansando al cantante, quien estaría equilibrando su trabajo con su recién nacido.

¿Volvió a las adicciones? El alarmante video que preocupa a los fans de Justin Bieber

Fueron algunas imágenes compartidas por el propio Bieber, donde se le ve haciendo videollamada con su bebé, lo que desató una serie de especulaciones sobre la situación que enfrenta con Hailey Baldwin, esto, sumado a que fueron vistos acudiendo a restaurantes, ella con Kendall Jenner y él completamente solo.