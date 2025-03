“El hombre que todas queremos”: El tierno gesto de Jason Momoa con Adria Arjona que enamoró en redes

Jason Momoa y Adria Arjona son una de las parejas más famosas del momento que han conquistado a Hollywood y han dejado ver que su amor es real.

La pareja se ha dejado ver en diferentes ocasiones, eventos, de paseo, en las últimas semanas, mostrando lo enamorados y compenetrados que están.

Recientemente asistieron juntos al estreno de una película donde se robaron las miradas no solo con sus looks y belleza, sino con un adorable gesto.

“El hombre que todas queremos”: El gesto de Jason Momoa con Adria Arjona que enamoró a las redes

Jason Momoa asistió al estreno de la película Minecraft que protagoniza recientemente, y estuvo junto a su novia, Adria Arjona.

La pareja estuvo combinada pues él llevó un traje sastre violeta con una camisa morada, mientras que ella lució radiante con un hermoso vestido largo morado.

Pero, más allá de sus looks combinados, un gesto del actor fue el que se robó la atención y causó sensación en las redes, haciendo suspirar a muchas y dejando ver que no solo es un galán y músculos, sino también un caballero.

A través de las redes circula un video de la pareja en la alfombra roja de la película donde se ve a Jason Momoa arreglando el cabello de su novia, con mucho amor, cuidado y dedicación, enamorando a miles.

“Eso es amor quiero a alguien así en mi vida”, “Ufff que nivel de pareja 🔥😍❤️”, “dios mío si ya lo amaba por ser guapo, ahora lo amo más al ver lo romántico que es”, “si no tengo a un novio así no quiero nada”, “me encanta lo lindo que es con ella”, “se nota que está enamorado de ella”, “creo que con su ex nunca fue así”, y “que hombre tan perfecto, el que todas queremos y merecemos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En el estreno de esta película incluso la joven convivió con su suegra, la madre del famoso actor, Coni, dejando ver que tienen una gran relación.

Fue en junio del 2024 cuando el actor confirmó su relación con Adria Arjona a través de unas fotos compartidas en redes y desde entonces se han mostrado muy felices y enamorados.