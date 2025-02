“Qué cringe”: Jason Momoa debuta en público con su novia y fans señalan ‘inquietante parecido’ con su ex esposa

Jason Momoa debuta con su novia y fans alertan sobre el inquietante parecido con su ex esposa

Jason Momoa, el galán de Hollywood conocido por su papel en Aquaman, ha vuelto a acaparar los titulares por razones muy extrañas. Su esperado debut en la alfombra roja junto a su novia, Adria Arjona, en el SNL50: The Homecoming Concert el pasado 14 de febrero, no sólo sorprendió por la química que derrocharon, sino que desató una ola de críticas en las redes sociales. Mientras muchos se deshacen en elogios por la pareja, otros han señalado un inquietante parecido entre Arjona y la ex esposa de Momoa, Lisa Bonet, lo que ha levantado sospechas sobre el estado emocional del actor y su relación actual.

PUBLICIDAD

¿Amor verdadero u obsesión con su ex?

La pareja de actores, que lleva menos de un año de relación, llegó a la fiesta de la televisión más icónica del mundo mostrando una química palpable y un estilo conjunto que no pasó desapercibido.

Sin embargo, mientras algunos celebraron su aparición, otros no tardaron en señalar algo que les ha dejado inquietos: el inquietante parecido físico de Adria con Lisa Bonet, la ex esposa de Momoa.

Desde que la relación entre Momoa y Arjona se hizo oficial, las comparaciones con la ex esposa del actor no han parado. Los fanáticos comenzaron a señalar, tanto en redes sociales como en comentarios, que la joven actriz parece una versión más joven de Lisa Bonet, lo que desató alarmas en algunos seguidores. “Adria es la copia de Lisa”, “¿Momoa quiere una copia de su ex?”, “¿Una obsesión peligrosa?”, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron las plataformas sociales, con la sospecha de que el actor podría estar atrapado en un ciclo repetitivo y nada saludable.

Jason Momoa y Lisa Bonet Algunos fanáticos también han señalado que Momoa parece estar repitiendo patrones (Getty)

El parecido físico entre Arjona y Bonet es innegable. La actriz de 32 años, con su melena oscura, piel cálida y rasgos faciales que recuerdan a los de la ex esposa de Momoa, ha sido comparada con Lola, la hija mayor de los ex esposos. Esta relación ha generado más preguntas que respuestas: ¿Momoa está buscando inconscientemente una réplica de su ex esposa en su nueva novia? ¿Es este un patrón en su vida amorosa, una necesidad de repetir lo que ya conoce, o simplemente una coincidencia?

Esta no es la primera vez que señalan algo inquietante que rodea la relación de Jason Momoa con Adria Arjona. Anteriormente, varios fans habían señalado un asombroso parecido físico entre Arjona y la hija mayor del actor, Lola.

Jason Momoa y su hija Lola ¿Jason Momoa pasará de papacito a suegro? Así ha crecido Lola, su hija que es tan atractiva como su padre (Instagram @prideofgypsies)

La química entre Momoa y Arjona

Para algunos, el parecido de Arjona con Bonet es una “red flag” que podría estar señalando una obsesión no resuelta de parte de Momoa y también “una forma de control” sobre el aspecto de su novia. Eso sí, hay quienes se han enfocado en lo positivo, señalando que el actor parece finalmente encontrar la felicidad después de su ruptura con Lisa Bonet.

PUBLICIDAD

A pesar de la controversia, no se puede negar que la química entre Momoa y Arjona es evidente. En el evento de SNL50, ambos se veían cómodos y felices, disfrutando del momento juntos y demostrando su conexión.

La actriz, que lució un elegante vestido negro de Ferragamo, acompañada de unos tacones de lo más chic, posó junto a su amor mientras él, en su típico estilo rocker, optó por un look más relajado con una chaqueta de cuero. Su presencia juntos en la alfombra roja, acompañada de sonrisas y miradas cómplices, dejó en claro que su relación es real, aunque eso no detuvo las comparaciones.