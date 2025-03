“Muy mi vida”: Ángela Aguilar rompe el silencio y aseguran que así se estaría ‘lanzando’ contra Cazzu

A solo cinco días de haberse estrenado la canción, ‘Con Otra’ de Cazzu, el tema ya acumula un total de 21 millones de reproducciones, superando por mucho las más de cuatro millones de views en Youtube, que el sencillo de Christian Nodal, ‘El Amigo’ obtuvo, tras lanzarse un día después del de la madre de su hija.

Aunque Cazzu aclaró que sus canciones no tienen una dedicatoria específica, los fans han encontrado ciertas referencias que podrían estar relacionadas con lo que vivió con Christian Nodal y Ángela Aguilar, sobre todo, esta nueva canción que parece una advertencia directa para la más joven de la Dinastía Aguilar, hablando sobre la posibilidad de que el karma la persiga con unos versos en los que hasta “salpicó” a los padres de la cantante.

“Robado se va lo que robado viene, tu papá y mamá debieron enseñártelo”, “Fuiste mala y todo se paga”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar con otra”, dicen los versos que cantó Cazzu en su nueva canción junto a Nico Cotton.

Cazzu. Empoderada, libre, pero sobre todo feliz y tranquila, se muestra Cazzu en el nuevo video de su canción "Con otra" que encendió las redes. (Especial)

¿Ángela Aguilar respondió a la nueva canción de Cazzu?

La reacción de Nodal y Ángela Aguilar fueron de las más esperadas, sin embargo, no hubo una contestación que fuera directa hacia la argentina, excepto por una respuesta del sonorense donde escribió que andaba con el tema “Ya supérame”, pero muchos se dieron cuenta de que la joven de 21 años también compartió un mensaje que muchos aseguraron fue un ‘dardo’ para Cazzu y los haters.

Tal parece que la hija de Pepe Aguilar aprovechó la polémica que generó la nueva canción de Cazzu y es que, ocupó sus redes sociales para responderle a la argentina, (o al menos eso dijeron los fans) pues adelantó a sus fans que pronto, podría estrenar nueva música.

Pero lo que llamó la atención fue que Ángela Aguilar, dejó ver un paseo nocturno por un jardín, mientras se escuchaba de fondo la letra de la que parece ser su nueva canción, y algunos interpretaron como su forma de defender su amor por Christian Nodal:

“Está bien si me creen pero sí no, también. Allá mi vida y la de cada quien, porque este amor no lo voy a esconder”.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su relación con Christian Nodal?

Para muchos esta parte de la canción que presentó Ángela Aguilar fue una respuesta directa a Cazzu y los haters que no la han dejado de señalar por su romance con el cantante de ‘Botella Tras Botella’, pues, desde que se dio a conocer su relación, hubo quienes la señalaron como la “tercera en discordia” lo que generó una fuerte polémica de la que no ha podido salir ‘airosa’.

En el pasado, la hija de Pepe Aguilar reveló en una entrevista con ABC News detalles de su relación con Nodal, lo que generó una fuerte crítica no solo por parte del público, si no por Cazzu, quien pidió no volver a ser mencionada por ambos:

“Todas las partes de la mano están juntas y unidas. Todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila. Todos estamos felices, somos adultos, sabemos cómo sobrellevar esta situación y no es lo que ven en las redes sociales [...] Soy superrespetuosa de mi esposo y de todo lo que lo rodea. Estamos trabajando en algo juntos y la vida es tan increíble en este momento, cuando apago mi teléfono, puedo disfrutar de lo increíble que es la vida”.