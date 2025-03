¿Se burló de ella? Aseguran que Ángela Aguilar “aparece” en el nuevo video de Cazzu: así lució

Desde aquel desencuentro que Cazzu tuvo con Ángela Aguilar luego de su polémica entrevista en inglés para ABC News, la argentina parece estar decidida a hacer respetar su nombre y es que, su reciente sencillo, ‘Con Otra’, fue un contundente recordatorio de que el ‘karma’ existe.

PUBLICIDAD

Desde el anuncio de su lanzamiento, la expectativa por escuchar la letra creció y es que, muchos creían que era un nuevo dardo a Christian Nodal, pero la sorpresa llegó cuando en cada verso, Julieta Cazzuchelli aludió a una mujer que se involucró en una relación, recordándole que “todo se paga”.

Cazzu estrena 'Con Otra' Youtube

Las primeras impresiones del videoclip fueron aplausos, no solo por el ritmo de cumbia, también por su estética dosmilera que a muchos recordó momentos de su juventud e infancia, sin embargo, los más observadores han encontrado algunos detalles que la argentina dejó para representar a Nodal y a Ángela Aguilar.

Aseguran que Ángela Aguilar aparece en el nuevo video de Cazzu

Mientras una parte del video se ve a un músico con el brazo cubierto de tatuajes y grandes anillos, tales como los que suele usar el sonorense, algunos aseguran que Ángela Aguilar “aparece” por algunos segundos en el videoclip y muy pocos lo notaron.

Aunque Cazzu ha dicho que sus temas no tienen una dedicatoria, muchos no tardaron en relacionar muchos de sus versos con la situación que vivió, sin embargo, la letra no es lo único que han vinculado con Ángela Aguilar, pues, la visión aguda de los internautas, encontraron que, alrededor del minuto 3:45, “aparece” la hija de Pepe Aguilar.

Cazzu hizo estas referencias a Nodal y Ángela en su canción 'Con Otra' Youtube

Así representó Cazzu a Ángela Aguilar en ‘Con Otra’

Hubo quienes decían que la cantante de ‘Con Otra’ se burlaba de la esposa de su ex por supuestas esponjas, otros encontraron a una modelo que la habría representado y que forma parte del público, cuando ‘Karina’ se encuentra ofreciendo un concierto donde suena la canción de Cazzu.

Aunque esta aparición duró apenas unos segundos, fue suficiente para hacer estallar las redes, y es que, la modelo, apareció con el cabello corto, muy parecido al estilo bob que presumía hace solo unos meses Ángela Aguilar, sumado a unos maxi aretes en forma de estrella.

PUBLICIDAD

Además, los usuarios notaron que esta “aparición” llega en el momento justo en el que Cazzu interpreta el verso “te va a engañar”, esto, sumado a que la mujer y el video en sí muestra la ida a un concierto y representa o hace burla a la famosa frase “fan de su relación”, pues aparece como parte del público, gritando y coreando la canción.

“Justo en la parte te va a engañar”, “Le leí los labios y dice: Amaaar!”, “Tiene el look como en el video de cuando dijo... ‘¡voy a ser tía!, el cabello y los aros”, “Ángela siempre de fan”, “Cazzualidad… no lo creo”, “Yo pensé que el micrófono tenía pintado de labial, como una referencia a Selena Quintanilla... como según Ángela dice que canta como ella”, “si se ve clarísimo”, se lee en comentarios.