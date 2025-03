“Era hundirla, no arrastrarla”: todas las referencias que Cazzu lanzó a Nodal y Ángela en su nuevo tema

Las últimas horas, dos mujeres que se han convertido en un símbolo de empoderamiento femenino, con el éxito de Shakira batiendo un récord histórico en la Ciudad de México con un total de siete conciertos y Cazzu lanzando un nuevo tema muy al estilo de la barranquillera.

La argentina ha regalado a sus fans una trilogía de duelo, sanación y consejo, a través de sus canciones, ‘La Cueva’, ‘Dolce’ y ahora ‘Con Otra’, cuya dedicatoria parece estar dirigida no exactamente a Christian Nodal, sino a Ángela Aguilar, lanzando contundentes dardos que muchos relacionaron con la joven de 21 años.

Las referencias que hizo Cazzu de Christian Nodal y Ángela Aguilar en su nueva canción

Mientras ‘La Cueva’ se convirtió en una dolorosa balada dedicada para Christian Nodal, ‘Dolce’ no solo exploró su faceta en el género de los corridos tumbados; fue un tema de empoderamiento y sensualidad que mantenía las indirectas al padre de su hija, sin embargo, ‘Con Otra’ no solo retomó la esencia retro de los años 2000, sus fans también encontraron que la dedicatoria dio un giro y esta vez, estaba dirigida a Ángela Aguilar.

Cazzu lanza 'Con Otra' YouTube (YouTube)

Con algunos guiños a la pareja y un video musical que la deja ver preparándose para un concierto, no en un mundo actual, sino retomando elementos retro como celulares, maquillaje y hasta más máquinas del autobús que sorprendieron a su público argentino.

Pero, la letra de la canción y una parte del video que deja ver a Cazzu yendo a un concierto donde el acordeón y el bajista presume un look al estilo Nodal con camisa blanca arremangada con chaleco y un brazo cubierto de tatuajes con grandes anillos, dejó ver para quién estaba dirigido su sencillo.

Referencias de Christian Nodal en la nueva canción de Cazzu. YouTube (YouTube)

Los dardos de Cazzu a Christian Nodal y Ángela Aguilar en ‘Con Otra’

Su indirecta a los padres de Ángela Aguilar

Cazzu habría lanzado una serie de dardos a Christian Nodal y Ángela Aguilar al ritmo de una cumbia argentina, incluso, llegó a rozar a Pepe Aguilar y a su esposa Aneliz Álvarez con uno de los versos que rápidamente lograron viralizarse, en el que clamó: “La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo”.

Cazzu hizo estas referencias a Nodal y Ángela en su canción 'Con Otra' Youtube

¿Ángela Aguilar está celosa de Cazzu?

Cazzu dejó ver que Ángela Aguilar podría estar celosa del contacto que inevitablemente pueda tener con Christian Nodal por su hija, Inti, quien cumplió un año en septiembre pasado y generó controversia debido a que solo unos meses después de haber nacido, sus padres se separaron. En sus versos, la argentina cantó: “Te enloqueces cuando él habla conmigo”. Además, le deja claro que no está interesada en retomar su relación con Christian Nodal: “Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo”.

Cazzu estrena 'Con Otra' Youtube

La ‘advertencia’ de Cazzu a Ángela Aguilar

Cazzu advirtió a Ángela Aguilar y le hizo saber que el karma podría ir tras ella con contundentes versos que dicen: “No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama. Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada” y asegura que, tal como a ella le pasó, el famoso cantante podría pagarle con la misma moneda: “No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama. Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”.

Su “indirecta” a Christian Nodal

Luego de una serie de dardos, advertencias y consejos que podrían estar dirigidos a Ángela Aguilar, Cazzu cerró con broche de oro su canción con un mensaje que parece ser dirigido a Nodal hablando de su personalidad: “La inseguridad lo vuelve loco. No fuiste tú el problema y yo tampoco. El amor que esperas no va a dártelo” y agregó: “Yo jamás te haría lo que me hiciste. Y con todo y eso que dijiste. Aun así pudiera perdonártelo”.