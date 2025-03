¿Se burlaron? Así reaccionaron Christian Nodal y Ángela Aguilar a la nueva canción de Cazzu

Han pasado solo algunas horas desde el estreno de ‘Con Otra’, la nueva canción de Cazzu que algunos sospechan, forma parte de una trilogía en la que exploró el duelo, la sanación y ahora el consejo sobre lo que pasó en su relación con Christian Nodal, de quien, se presume, pudo haber sido infiel a la madre de su hija con Ángela Aguilar.

Tras los exitosos estrenos de ‘La Cueva’ y ‘Dolce’ Cazzu estrena ‘Con Otra’ un tema que muchos usuarios no han relacionado directamente con Christian Nodal, sino con Ángela Aguilar, pues la argentina lanzó una advertencia en la que mencionó:

Cazzu lanza 'Con Otra' YouTube (YouTube)

“Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada / no te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra / Será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”.

Esta, además, es solo una parte de cómo Cazzu va desmenuzando su dolor y crea una tiradera que parece estar dedicada a la menor de la Dinastía Aguilar con otros tajantes versos que muchos aplaudieron, sobre todo, luego de que se dieran a conocer videos y fotos, donde supuestamente, la esposa de Christian Nodal, apoyaba su relación con la cantante argentina y que, más tarde, señalaron como traición.

Así reaccionó Ángela Aguilar y Christian Nodal a la nueva canción de Cazzu

Christian Nodal y Cazzu estarían encontrándose nuevamente, pero esta vez, no tiene nada que ver con una situación de su vida personal, sino que, estarían batiéndose a un duelo, tras estrenar sus canciones con un día de diferencia entre cada una.

Mientras Nodal está a punto de lanzar ‘El Amigo’, Cazzu se adelantó con el tema ‘Con Otra’ una canción que, tal como lo hiciera Shakira, también deja ver el dolor que sintió tras la pérdida y separación de Christian Nodal en medio de rumores de infidelidad.

A unas horas de su estreno, la canción ya ha generado una ola de reacciones por parte de los fans, quienes no han dudado un segundo en dirigirse a Nodal y Ángela a través de sus redes sociales, donde les han dejado parte de los versos de la canción ‘Con Otra’, además de los guiños que hizo Cazzu a ellos y hasta a los padres de la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’.

Ángela Aguilar Instagram

Ángela Aguilar y Christian Nodal “responden” a la nueva canción de Cazzu con este video

Tal parece que la reacción de ambos no se hizo esperar, y es que, en las recientes publicaciones, sobre todo de Ángela Aguilar, quien celebra su premio que será otorgado por Billboard, comenzaron a escribir sobre la canción ‘Con Otra’.

Pero en medio de la promoción del nuevo sencillo de Nodal titulado ‘El Amigo’, fue la hija de Pepe Aguilar quien compartió un video en redes sociales que muchos sospecharon que se trataba de una respuesta “indirecta” a Julieta Cazzuchelli.

En el video se puede observar a Nodal y Ángela acompañados de Leonardo Aguilar, cantando un adelanto de la nueva canción del sonorense que menciona: “Él fue el que ganó, yo fui el que perdí y me frustra / hablar de eso no me gusta / yo de ese tema no opino”, mientras se muestran sonriendo y muy cariñosos.