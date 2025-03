Comparan estatua de Shakira con la que podría tener Piqué y se desatan las burlas en redes: “Te llegó el karma, bebé”

Shakira sigue arrasando en el mundo con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una verdadera explosión de talento, energía y emoción. Con su poderosa voz, su presencia arrolladora y una puesta en escena impecable, la colombiana no solo está deslumbrando en cada presentación, sino que está reafirmando su estatus como una de las artistas más grandes de la música latina. Sin embargo, mientras ella se lleva todos los aplausos, la vida de su ex, Gerard Piqué, parece estar en un torbellino de controversias, lo que ha desatado una ola de comentarios y memes en las redes sociales.

Gerard Piqué rompe el silencio sobre todas las críticas en su contra

Recientemente, la situación entre Shakira y Piqué ha cobrado fuerza en los medios, y no sólo por las condiciones impuestas por el exfutbolista para cuidar a sus hijos durante la gira de su exesposa. Recientemente, la situación entre Shakira y Piqué ha cobrado fuerza en los medios, y no solo por las condiciones impuestas por el exfutbolista para cuidar a sus hijos durante la gira de su exesposa e incluso si la ha amenazado por burlarse de él en sus shows.

Mientras la cantante se dedica a conquistar escenarios, con su figura recibiendo premios y aclamación de su público, Piqué se encuentra en medio de un juicio en España, donde rompió en llanto mientras defendía su honor ante la ley por supuestas irregularidades en un contrato millonario relacionado con la Supercopa de España. Y, aunque el exfutbolista intenta controlar la situación con su empresa Kosmos, la atención sigue estando en la vida personal de ambos.

También ha saltado a las redes una comparación que ha hecho rebotar la polémica entre los fans de ambos: las estatuas que podrían representar a cada uno de ellos . En esta especie de “duelo de estatuas”, la imagen de Shakira fue comparada con una creación de Piqué, dando pie a una serie de burlas y comentarios irónicos en línea.

Estatua de Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Un “homenaje” a Piqué

Usuarios ahora han filtrado imágenes de una estatua propuesta para Piqué, que muchos consideraron cómica por la falta de detalles y la similitud con una figura desproporcionada. Fue inevitable que las burlas comenzaran a aflorar: “Les quedó idéntico 😂😂“, “Idénticos”, “Piqué, bienvenido al karma, bebé” y “Merece eso y más”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas sociales.

Meme Shakira brilla en su gira mientras Piqué se enfrenta al karma en redes sociales (X)

Los fans de Shakira, en su mayoría mujeres empoderadas que han seguido su carrera y su vida personal con fervor, no tardaron en vincular la creación de esta estatua con el karma que, según muchos, ha alcanzado a Piqué. “Un hombre que abandonó a su familia, que no le importó el bienestar de sus hijos y solo se fue atrás del culo de la primera que se lo meneó, un hombre así está condenado al desprecio y al fracaso. ¡Bienvenido al Karma, Piqué! Tarda en ocasiones dos años o más, pero llega”, expresaron varios usuarios de Twitter.

Los fans a favor de Shakira hasta el final

Shakira conquista Monterrey Shakira selló su regreso a México con su primer concierto en Monterrey en el Estadio BBVA, recinto en donde más de 50 mil voces corearon cada una de sus canciones, entre las cuales se encuentran “HipsDon’t Lie”, “La Tortura”, “Soltera”, “Whenever, Wherever”, “Waka Waka”, “Loba”, “BZRP Music Sessions #53”, entre otras. Además de su electrizante show, el público también se sorprendió ante la presencia de personalidades como Andy Benavides y Mariana Rodríguez Cantú. (Foto: Ocesa)

Shakira, quien no sólo arrasa con sus conciertos, sino que también está ganando el corazón de más y más personas alrededor del mundo, y la situación de Piqué, quien parece estar atrapado en un laberinto de problemas legales, personales y mediáticos, parece complicarse.

Lo que está claro es que, mientras la colombiana sigue demostrando su talento y ganando más admiradores, la vida de Piqué está siendo marcada por el revés de sus decisiones.

La situación entre los dos exesposos continúa generando ruido en los medios, pero por ahora, Shakira tiene la última palabra sobre los escenarios y el cariño del público.