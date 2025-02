El “garrafal error” que Shakira está cometiendo en sus conciertos y que sus fans no le perdonan

Los fanáticos de seis ciudades de América del Sur ya se deleitaron con los ocho conciertos que ofreció la cantante Shakira, como parte del tour “Las mujeres ya no lloran”, que arrancó el pasado 11 de febrero en Sao Paulo, Brasil, y ya pasó por su natal Colombia, esta semana con shows en Barranquilla, Medellín y Bogotá.

Este 2 y 3 de marzo será el turno de los chilenos. Unas 100 mil personas disfrutarán de las dos presentaciones que dará en Santiago. Sus ventas han sido un total éxito en este país, pues la intérprete de “Waka Waka” se convirtió en la primera artista femenina en agotar todas las entradas en solo 40 minutos.

La gira se da tras la ruptura con su pareja, Gerard Piqué, tras una infidelidad, lo que la orilló a drenar en la música e dolor del desengaño y la ruptura de la familia que creó con él, lo que dio paso a una docena de temas, que han roto récords y se han convertido en himnos para las mujeres despechadas, solteras y resilientes.

El error garrafal de Shakira en cada uno de sus conciertos

Este jueves 26 de febrero, un fan colombiano compartió en su cuenta en Threads sus experiencias en los dos conciertos de Shakira a los asistió, uno en Brasil y otro en Colombia y, aunque muchos estuvieron en desacuerdo con algunos de sus puntos, muchos le dieron la razón en uno muy importante.

El usuario Enrique Trheebilcok contó en un video que no le gustó la selección de las canciones, puesto que esperaba más temas antiguos, algo que reprocharon la mayoría de los internautas.

Shakira Los fanáticos le reprochan a Shakira que interactúe poco con ellos en cada uno de sus conciertos en la gira "Las mujeres ya no lloran". (Nicolas Gerardin/Imagen de Nicolás Gerardin en Instagram @shakira)

Pero, agregó que le desencantó la poca espontaneidad de Shak con sus fanáticos: “Faltó más contacto con la gente. Shakira estaba en el escenario y nosotros acá, teniendo que las dos localidades de VIP estaba dividida por un corredor que es por donde entra, y pensé que iba a ver más interacción con el público, pero realmente solo se logra al inicio cuando pasa muy rápido y al final, cuando canta la última canción desde ahí”, detalló el fan.

Otros lo respaldaron: “Soy fans de Shakira y fui a sus conciertos en 2000, 2003 y 2006 y concluí que es una gran artista, pero que sus shows en vivo no son su fuerte”, “Creo que temas como Empire o Poem to hourse, que pegaron en EE. UU. pudieran haberse modificado para Latam”, “Faltó interacción con la gente, fui al de Bogotá y el de Barranquilla y las palabras son exactamente las mismas”, “Un concierto, un gran espectáculo, pero le faltó hablar más con sus fans”, “Le falta más personalización con ese tema” y “Es un error garrafal que no tenga contacto con sus fanáticos”.