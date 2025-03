Alicia Villarreal revela cómo el abus*o que sufrió su hija a los 17 años la impulsó a tomar acción contra Cruz Martínez

Alicia Villarreal, conocida como la “Reina del Tex-Mex”, ha marcado un hito en la música latina con su poderosa voz y su capacidad para mezclar géneros tradicionales con una energía inconfundible. A lo largo de su carrera, ha logrado cautivar a una audiencia global, posicionándose como una de las figuras más emblemáticas de la música regional mexicana. Pero su éxito no sólo es reflejo de su talento musical, sino también de su resiliencia personal y su capacidad para superar las adversidades.

En febrero, la cantante hizo una seña como petición de ayuda por viol3ncia doméstica tras terminar un concierto y posteriormente se dio a conocer que había sido hospitalizada. Según información que se ha propagado, Cruz Martínez le dio una golpiza que la obligó a llegar hasta el la clínica.

Alicia mantuvo el silencio hasta hace unos días que concedió una entrevista a Pati Chapoy para el programa Ventaneando en el cual habló de la situación con Cruz y también de una de las lecciones más grandes de fortaleza que le dejó su hija.

Melenie, la fortaleza de Alicia Villarreal

En la reveladora entrevista, Villarreal habló de cómo el abuso que sufrió su hija Melenie Carmona a los 17 años la impulsó a tomar acción de denunciar a Cruz Martínez.

Según reveló, el día que decidió actuar, estaba en estado de shock. La cantante, que ya estaba atravesando un momento de angustia, relató cómo su esposo le había quitado sus identificaciones y tarjetas, dejándola sin recursos. Fue entonces cuando, decidida a no callar más, acudió a urgencias y presentó la denuncia, acompañada de su abogado.

Alicia reveló que ese momento fue especialmente difícil, pues sentía que estaba haciendo lo correcto, pero a la vez no sabía qué esperar. “Hago esta denuncia y yo hago eso (la señal de auxilio) con el show, porque estoy con la angustia. Busco a mi abogado para darle seguimiento a la denuncia, hablo con mis hijos, les explicamos y me presentó ahí. Ha sido duro”, expresó.

Fue entonces cuando la cantante recordó aquel episodio en el que su hija fue víctima de un abus0 a los 17 años y cómo con su forma de actuar le dio una gran lección de fortaleza. “Después, con los años, me doy cuenta de que ella ha sido mi ejemplo. Porque esta juventud no piensa como uno, no hace las cosas como uno, ha sido mi ejemplo y la quiero tanto”, dijo, visiblemente emocionada.

¿Qué pasó con Melenie?

En 2021, la joven compartió su dolor y trauma ante lo sucedido en una publicación en redes sociales. “Me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”, continuó, detallando cómo, en medio de la noche, una persona de confianza se aprovechó de su vulnerabilidad. La joven reveló cómo este agresor entró a su cuarto mientras ella dormía, y, al despertarse, sintió la mano de él dentro de su short.

A pesar del miedo y el shock que experimentó en ese momento, Melenie logró apartarse de su agresor y se refugió en el baño durante dos horas, llorando mientras trataba de procesar lo sucedido. La joven confesó cómo este abuso la dejó paralizada, incapaz de reaccionar o gritar por ayuda, un sentimiento que muchas víctimas de abuso comparten.

En declaraciones posteriores, Alicia explicó cómo este evento la impulsó a tomar una postura firme en contra de la violencia sexual y el abuso, sin importar las circunstancias. “No lo puedo creer, pero ahora lo sé. Mi hija es increíblemente valiente, y aunque no lo entendí en su momento, sé que esto es lo que necesita”, expresó.

Al mismo tiempo, Alicia compartió cómo su hija le había ocultado el abuso durante años, tal vez por el temor de que no fuera comprendida o apoyada.