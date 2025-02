Arturo Carmona apoya a Alicia Villarreal tras ser golpeada por Cruz Martínez

El pasado fin de semana, una seña estremeció al público y a los medios de comunicación quienes rápidamente viralizaron el momento en el que Alicia Villarreal, durante un concierto realizó un gesto cuyo significado es alertar porque su vida se encuentra en peligro, esto tras darse a conocer que es víctima de violencia intrafamiliar por parte de Cruz Martínez.

La ex integrante de Grupo Limite, previamente había tomado acciones legales contra su esposo, quien también es productor y fundador de los Kumbia Kings, de igual forma circularon rumores sobre que el empresario la habría golpeado y asfixiado.

La información fue confirmada por el periodista Javier Ceriani, quien también reveló que se emitió una orden de restricción contra Martínez, mientras que el reportero, Ramiro Cantú, declaró que hay una camioneta policial estacionada frente a la casa de la pareja en Monterrey, como medida preventiva.

Alicia Villarreal sufría violencia intrafamiliar

El productor Hugo Mejuto, quien ha tenido contacto con la artista, reveló en una conversación en Todo para la mujer, que la famosa se presentó al concierto en Michoacán por compromiso, sin embargo, ella se encontraba afectada física y emocionalmente, ya que estuvo en el hospital en la madrugada del sábado para el domingo:

“El día de ayer Alicia se presentó a cumplir la fecha que tenía comprometida, el trabajo. Ella evidentemente, como lo vieron, está afectada física y emocionalmente. En su momento, cuando su equipo legal se lo diga, hablará, y sí estuvo en el hospital en la madrugada del sábado para domingo”.

Confirmó que fue golpeada y que en una toma se ve un moretón en el brazo, traspasando el vestido, agregando que si la golpeó, por lo que no es mentira.

Arturo Carmona brinda apoyo a la cantante

El famoso fue cuestionado por los reporteros del programa matutino Hoy, quienes curiosos por saber su posición sobre el caso de violencia intrafamiliar que está viviendo la actriz, le preguntaron su opinión, misma que fue para aclarar que son temas que no le competen, pero que si la apoya en cualquier situación y porque tienen una hija.

“No puedo opinar, no puedo dar mi punto de vista en algo que no me concierne o no me corresponde, si decirte aquí estoy, lo que necesites, soy el padre de tu hija, pero no puedo ir más allá porque solamente ellos saben cómo son las cosas y aunque yo sepa cómo son las cosas, eso es de dos, es de pareja”.

Por otro lado, la situación no ha impedido que el actor continué trabajando a lado de Cruz Martínez, comentando que ellos dos no están peleados y que su situación laboral es muy independiente de su situación familiar.

