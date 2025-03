“Ni ella se reconoce”: La inesperada reacción de Eiza González al ver su rostro antes de la fama en Hollywood

La sorprendente reacción de Eiza González al ver su look de juventud

Eiza González ha sido, sin duda, una de las mexicanas más destacadas en la industria del entretenimiento, especialmente en Hollywood, donde ha logrado conquistar el corazón del público internacional. Sin embargo, a pesar de su éxito rotundo, no ha estado exenta de controversias, particularmente por su apariencia física, que ha evolucionado notablemente a lo largo de los años. Recientemente, en su participación en el programa estadounidense Jenna & Friends de NBC, la actriz mexicana protagonizó un momento inesperado que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Eiza González reacciona a su imagen del pasado

La entrevista comenzó con Eiza promoviendo su más reciente película, Ash, un thriller de ciencia ficción que promete atrapar a los fans del género. Pero lo que realmente sorprendió al público fue el momento en que las conductoras del programa, Jenna Bush Hager y Regina Hall, decidieron mostrar un video de sus primeros años en la televisión. El clip presentaba a Eiza durante su época como cantante en sus inicios en la telenovela Lola, érase una vez.

Al ver las imágenes de su juventud, Eiza reaccionó de una manera que nadie esperaba: “Oh, Dios”, exclamó entre risas nerviosas, mientras se cubría los ojos con las manos, claramente sorprendida por su apariencia de aquellos años. “Era como rubia teñida; no sé quién me dijo [usar ese look]”, añadió, entre sonrisas, sin poder evitar la incomodidad que le provocaba ver aquel video. Esta reacción desató una avalancha de comentarios en redes sociales, donde los internautas no tardaron en señalar que “ni ella se reconoce” en esas imágenes.

La sorprendente respuesta de Eiza al ver su rostro de juventud resalta la constante presión sobre las figuras públicas, especialmente las mujeres, respecto a su apariencia. Sin embargo, su éxito se debe a su talento y dedicación, no a su físico. Con una fortalecida carrera en Hollywood, que incluye Baby Driver, Godzilla vs. Kong y Ambulance, González se ha consolidado como una de las actrices latinas más prometedoras de su generación, destacando también en las series 3 Body Problem y La Máquina.

Así ha sido la vida de Eiza González desde su debut en la pantalla

Desde que Eiza González comenzó su carrera, ha sido objeto de constantes rumores sobre su aspecto físico, en especial en relación con las cirugías estéticas a las que presuntamente se ha sometido. Su transformación a lo largo de los años ha sido evidente, lo que ha dado lugar a comentarios tanto negativos como positivos. Aunque muchos cuestionan los cambios en su rostro y cuerpo, la actriz nunca se ha enfocado en el tema pero sí ha dejado claro que no permitirá que las opiniones ajenas frenen su carrera.

En la misma entrevista, Eiza reflexionó sobre su primer amor: la música. Recordó cómo comenzó a cantar a los 8 años y cómo, en sus inicios, combinaba su trabajo en la televisión con largas jornadas musicales.

“Empecé a cantar cuando tenía 8 años”, compartió, explicando que durante su juventud trabajaba hasta 16 horas diarias para poder cumplir con sus múltiples compromisos profesionales. Aunque actualmente se ha enfocado en su carrera actoral, dejó claro que la música sigue siendo una parte importante de su vida y que no descartaría regresar a ella en algún momento.

Eiza también dedicó un emotivo homenaje a su madre, Glenda Reyna, quien ha sido su mayor apoyo en la vida y la carrera. “Últimamente han sido tiempos difíciles. Estoy triste porque [mi madre] que siempre ha podido viajar conmigo [en esta ocasión no está]. Por eso la admiro tanto; su espíritu es como ‘estoy aquí’”, expresó con evidente nostalgia. Esta declaración conmovió a la audiencia, mostrando una faceta más vulnerable de la actriz, lejos de los focos y las cámaras.