¿Mejor que ‘La Sustancia’? Eiza González promete superar a Demi Moore con un perturbador thriller

Eiza González ha logrado consolidarse como una de las actrices mexicanas más cotizadas en Hollywood, marcando un hito en la industria del entretenimiento. A medida que su carrera avanza, la talentosa actriz sigue sumando éxitos, destacando en producciones tanto en la pantalla chica como en la grande. Tras probar suerte en series como “3 Body Problem” en Netflix y “La Máquina” en Hulu, Eiza regresa al cine con “Ash,” un thriller de ciencia ficción/ horror cósmico que promete atrapar al público.

Recientemente, RLJE Films lanzó el tráiler de “Ash,” en el que Eiza comparte créditos con Aaron Paul. La sinopsis de la película ofrece un intrigante vistazo a un mundo lleno de terror psicológico y físico. En el filme, Riya (González) se despierta en un misterioso planeta, sólo para descubrir que su tripulación ha sido asesinada. Con la llegada de un hombre llamado Brion (Paul) en su rescate, ambos deben lidiar con una serie de horrores mientras cuestionan si pueden confiar el uno en el otro para sobrevivir.

Este es el segundo largometraje del productor, rapero y cineasta Flying Lotus, lo cual según la propia Eiza, permitió que tuviera “una visión artística auténtica y única”.

Eiza González La actriz mexicana sorprenderá con un protagónico en una cinta de horror (XYZ Films)

“Realmente no queremos revelar demasiado, pero la consideraría como una película de terror de ciencia ficción”, dijo Eiza a EW. “[Flying Lotus] me recuerda mucho a David Fincher, quien también comenzó en videos musicales. Alguien que está bastante interesado en superar los límites y no tiene miedo de sumergirse en algo. Esta película también requería a alguien que tuviera una visión artística realmente auténtica y única (…) Es una película que hace que la audiencia permanezca involucrada constantemente. Me encantan las películas que requieren que sigas pensando y tratando de descubrir lo que está sucediendo realmente”.

La combinación de Eiza González y Aaron Paul ha sido inesperada pero ha elevado las expectativas en torno al resultado final. Y es que además, los amantes del cine están ansiosos por ver cómo la mexicana se enfrenta a este género, especialmente después de la conmoción y el impacto que ha generado una Demi Moore en su reciente película “La Sustancia”, con la cual las comparaciones han comenzado a surgir.

¿Mejor que “La Sustancia”?

The substance Demi Moore protagoniza una de las películas más impactantes del año (MUBI)

Este año, “La Sustancia,” protagonizada por Demi Moore, ha causado revuelo y ha generado conversaciones sobre la presión que enfrenta la mujer en la industria del entretenimiento. Dirigida por Coralie Fargeat y distribuida por MUBI, la película aborda de forma perturbadora los estándares de belleza y la obsesión por la juventud en Hollywood. En la cinta, Moore interpreta a Elisabeth, una superestrella en decadencia que, presionada por la industria, acepta un acuerdo arriesgado para rejuvenecer su imagen. Sin embargo, lo que comienza como una solución se convierte en una pesadilla, llevando a una exploración inquietante sobre la identidad y el sacrificio personal en aras de la belleza.

Las secuencias impactantes de metamorfosis conforme se va desarrollando la historia evocan clásicos del body horror como “The Fly” y “The Thing”, algo que hace no sea apta para “estómagos sensibles”. La elección de Moore como protagonista no solo resuena con su propia experiencia en la industria, sino que también plantea la pregunta: ¿podrá Eiza González superar el impacto de una actuación tan visceral?

Eiza González La actriz mexicana sorprenderá con un protagónico en una cinta de horror (XYZ Films, Instagram)

Con “Ash” programada para estrenarse en 2025, los cinéfilos esperan una experiencia cinematográfica similar a la de “La Sustancia.” La intriga en torno al proyecto se intensifica al comparar ambos filmes, ya que el tráiler de “Ash” también presenta una narrativa cargada de tensión, comenzando por la presencia de una misteriosa voz de un narrador y escenas flasheantes que sugieren que Eiza podría estar a punto de dar vida a un personaje igualmente complejo.

La elección de historias que abordan el horror psicológico y futuros distópicos es cada vez más popular entre los cinéfilos pues permiten explorar los miedos más profundos de la sociedad, presentando realidades alternativas que desafían nuestra percepción del mundo.