¿Por declararse lesbiana? Laura Salazar revela el momento más difícil que vivió: “me escupieron”

Laura Salazar se ha convertido en una voz influyente en la conversación sobre la diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Médica cirujana, sexóloga y creadora de contenido digital, los ojos están puestos cada vez más sobre ella.

Recientemente, su relación con Romina Marcos, hija de la famosa bailarina Niurka Marcos, ha capturado la atención del público, llevando su historia a nuevas audiencias y transmitiendo un poderoso mensaje de abrazar la autenticidad.

Así fue uno de los momentos más duros de Laura Salazar

Actualmente, Laura Salazar está cursando una maestría en sexología, solidificando su papel como referente en estos temas, que aborda de manera abierta y educativa para el empoderamiento y amor propio de la mujer.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de dificultades. En una reciente entrevista con el reconocido presentador Marco Antonio Regil, Laura Salazar recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: “me acuerdo que la primera vez que me corté el pelo, que me pinté el pelo e intenté vestirme masculina, la primera reacción en Monterrey fue que me escupieron”.

Salazar compartió cómo, a pesar de recibir ataques y rechazos, comenzó a trabajar en su amor propio y a abrazar su identidad.

“Intentar trabajar tu amor propio recibiendo tantos ataques puede que al principio se sienta raro”, admitió, reconociendo la presión social de “encajar” en ciertos moldes. “No tienes que ser responsable de la incomodidad de los demás porque no encajes en una ‘cajita’”, agregó, refiriéndose a los estereotipos.

“En el lesbianismo yo sentía que tenía que parecer algo. Un estereotipo, que tenía que verme de una manera en específico... Seguía buscando mi esencia mientras recibía más ataques. Pero a la vez va brotando el gustarte cómo te vas sintiendo. Estoy abrazando esa parte que escondía de mi”, añadió en la poderosa charla que compartió junto a su novia, Romina.