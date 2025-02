“Era súper acosadora”: Laura Salazar reveló cuál fue la ‘peor’ mentira que dijo para conquistar a un hombre

La relación de Laura Salazar y Romina Marcos sigue dando de qué hablar, y esta vez, son algunos de los detalles de su vida privada los que han salido a la luz, entre ellos una polémica entrevista donde confesó cuál fue su peor mentira para conquistar a un hombre.

PUBLICIDAD

La doctora, se ha convertido en un ícono de internet, quien ha capturado la atención de su público, gracias a su galanura y no solo eso, también su relación con la hija de Niurka Marcos, que se confirmó a finales de diciembre y que las ha convertido en una de las parejas favoritas en redes sociales.

Romina y Laura La artista Romina Marcos y la influencer Laura Salazar ya son oficialmente novias. Esta es la primera relación lésbica de la hija de Nourka Marcos. (Instagram @romimarcos)

Laura Salazar revela cómo fue descubriendo su identidad

En una entrevista para el pódcast de Luz Carreiro, Laura Salazar reveló algunos detalles de su pasado y la forma en la que fue descubriendo su identidad, pues creció ajena al tema de la homosexualidad, sin embargo, ella buscaba llamar la atención de las mujeres sin entender ese sentimiento:

“Yo de chiquita no sabía que se podía que a una mujer le gustara otra mujer [...] mi mamá me lo guardó súper bien si fue una educación muy restrictiva, como antes no estaban las redes sociales, yo no tenía visión de muchas cosas”, reveló Laura Salazar.

Esto no es todo, la novia de Romina Marcos, también contó como eran sus acercamientos con las mujeres cuando era todavía una niña:

“Me acuerdo de que yo aprendí a hacer trucos con el trompo nada más para impresionar a las mujeres, o sea, mi sueño de aprender el trompo era que las mujeres estuvieran alrededor mío [...] Pero cuando agarras a una niña de la mano, te dicen ‘Ah, es amiga’ y cuando agarras a un niño dicen ‘Ah, es tu novio’, entonces como que el sentimiento es diferente pero dices: ‘Ah entonces lo que siento por mi amiga es amistad, no amor’, porque no, no sabía que se podía”.