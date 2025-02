“Cuerpazo como la tía”, los looks de “loba” con los que sobrina de Shakira asistió a sus conciertos en Colombia

Hace unos días Shakira ofreció unos conciertos en Colombia, específicamente en Barranquilla y también estuvo con sus hijos en el carnaval para mostrarle su cultura a Sasha y Milán.

PUBLICIDAD

Pero, no solo estuvo con sus hijos, también estuvo con su sobrina, Isabella Mebarak, quien se ha destacado como una gran artista en Miami.

En varias oportunidades Shakira ha ido a las exposiciones de arte de su sobrina mostrándole su apoyo y orgullo, y ahora fue su sobrina quien asistió a sus dos conciertos en Barranquilla.

“Cuerpazo como la tía”, los looks con los que sobrina de Shakira asistió a sus conciertos en Colombia y encantó

Isabella Mebarak es hija de Tonino, el hermano de Shakira que es muy unido a la cantante y la acompaña a todos lados, protegiéndola y pendiente de ella.

La joven compartió en redes videos y fotos de lo que fue su viaje a Barranquilla para asistir a los conciertos de su tía y dejó ver que también estuvo en el carnaval, disfrazada y maquillada como ella.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus looks en los conciertos de Shakira, pues aseguran que lució fabulosa y que es tan bella como su famosa tía.

Para uno de los conciertos la sobrina de Shakira llevó una falda corta negra con una camiseta en el mismo tono y complementó su look con unas botas altas rockeras en el mismo tono.

PUBLICIDAD

Shakira La sobrina de la cantante asistió a sus conciertos con estos looks increíbles (@isabellamebarak/Instagram)

Y para el segundo concierto la joven llevó una falda larga, asimétrica con encaje, que combinó con un top de cuero marrón de tiras finas, amarrado en el cuello, muy parecido a los que su tía llevaba en los 2000.

“Que bella es la sobrina”, “el cuerpazo como la tía”, “wow me da vibras de Shakira en los 2000”, “esa chica es muy linda, se parece mucho a su tía”, “que bueno ver que su familia la acompañó y la apoyó”, “parece que quiso recrear looks en honor a su tía, le quedó muy bien”, “me encantaron sus looks, ella es hermosa”, y “con ese cuerpazo como el de la tía todo le queda bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La joven dejó claro que estuvo por dos días en Colombia, pero ya regresó a Miami, y aprovechó para estar en los carnavales y fue vestida y maquillada igual que Shakira y sus hijos.