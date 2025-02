“Una brilló y la otra lució fatal”, Shakira y Clara Chía posaron en bikinis de dos piezas, pero una destacó

Shakira es una de las cantantes más famosas y exitosas de todos los tiempos que tiene una sólida carrera de más de 30 años y a sus 48 sigue triunfando.

A sus casi 50 la famosa luce increíble, hermosa, y encanta con sus looks con los que presume su cuerpazo, y muchos dicen que luce como de 20.

Sin embargo, en el amor no le ha ido muy bien, pues Piqué la engañó con Clara Chía Martí, con quien ahora tiene una relación de más de dos años, a quien han criticado no solo por haber sido la tercera en discordia, sino por su look y estilo que aseguran que es “aburrido”.

Tanto Shakira como la novia de Piqué, Clara Chia Martí, han presumido sus figuras en la playa en bikini de dos piezas, pero a una la criticaron y a la otra la halagaron.

En una oportunidad, Clara Chía fue captada de vacaciones en la playa con Piqué, luciendo un bikini de dos piezas en tono verde militar, cruzado en la espalda, y con panty baja.

Sin embargo, aseguran que este tipo de bikini no la favoreció por su figura y que la hizo lucir “fatal”, a diferencia de Shakira.

Y es que la cantante colombiana llevó un bikini de dos piezas en tono celeste en un paseo en yate a la playa muy original, con flecos en el brasier y en la panty, a los lados y atrás, luciendo divina y llevándose todos los halagos.

“Que bella Shakira y Clara Chía nada que ver”, “una brilló y la otra lució fatal”, “wow es que Shaki parece una adolescente, y la otra mi abuelita jaja”, “una diosa y la otra con el cuerpo destruido”, “Shaki brillando como siempre y Clarita ese bikini no la favoreció”, “que bella se ve Shakira con ese bikini, se le ve un cuerpazo”, “Clarita ese bikini nada que ver, debes elegir mejor”, y “es que una tiene cuerpazo y la otra tiene el cuerpo raro”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican a Clara Chía por su estilo, sus looks, y su bikini, pues aseguran que no sabe vestirse y parece de más edad, a diferencia de Shakira que aseguran que luce más juvenil y moderna por sus looks y estilo.