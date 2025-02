“Aprende, Karol G”, el elegante vestido que llevó su hermana en evento de su fundación y dicen que “la opacó”

Hace unos días la Fundación Con Cora de Karol G organizó su primera gala benéfica Con Cora Land, donde estuvieron varios influencers y celebridades y por supuesto, la cantante y su familia.

Su hermana Jessica Giraldo fue una de las presentes, quien es mánager y trabaja con Karol G en su empresa y su fundación y compartió algunas fotos en redes.

La famosa asistió al evento con un vestido verde que fue muy criticado en redes, pues aseguran que parecía las palmas del Domingo de Ramos, pero se trata de un vestido lujoso.

Esta prenda formó parte de la colección primavera-verano del diseñador Jean Paul Gaultier en el 2010 y está inspirado en las hojas de las palmeras como un tributo a la reutilización de los materiales.

Es un vestido que tiene una manga y tiene tiras sueltas de las piernas hacia abajo, y aunque pertenece a una lujosa marca de moda, no se lo perdonaron a la famosa en redes, donde recibió duras críticas.

“Eso sí es elegancia” El vestido beige con el que dicen que hermana de Karol G la opacó en el evento de su fundación

Sin embargo, la hermana de Karol G, Jessica, se robó las miradas con el vestido que llevó al evento y aseguran que eso sí fue elegante.

La hermana llevó un vestido midi en tono beige que tenía una especie de perlas guindando en todo el vestido, semi ajustado, con cuello redondo, y complementó con unas flats beige, luciendo hermosa, delicada y glamurosa.

Por eso, muchos la han comparado con su hermana y le piden a Karol G que aprenda del estilo de su hermana.

“Karol G, aprenda eso sí es elegancia”, “tienes que darle unas clases de moda a tu hermana”, “Jessica sí se veía hermosa y elegante, no como Karol G”, “definitivamente su hermana es más hermosa y tiene mejor gusto en la moda”, “me encantó su look, sencillo, fashion, y elegante, no como la hermana”, “Jessica sí fue acorde a la ocasión”, y “demasiado hermosa con ese look, deberías enseñar a vestir a Karol”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que exaltan la belleza y estilo de la hermana de Karol G y aseguran que es más hermosa que ella, pero sin duda, las tres son hermosas y cada una tiene su estilo y se apoyan y halagan entre ellas.