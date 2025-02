‘¿Ya no hay química con su abuelita?’: Así fue cómo Keanu Reeves le habría hecho un desplante a su novia Alejandra Grant

La tragedia ha marcado la vida personal del actor de Hollywood, Keanu Reeves, quien a sus 60 años ha experimentado el abandono de su padre, la muerte de su hija y pareja, así como de su mejor amigo. Pero, aunque esto pudo dejar una huella en su personalidad, parece que lo hace más atractivo a las mujeres del cine, ya que se la ligado con varias grandes estrellas, pero solo a una la ha llevado oficialmente a las alfombras rojas y, precisamente ella no está ligada a los platós de grabación.

PUBLICIDAD

Keanu Reeves es uno de los famosos con una pareja que no forma parte del medio artístico | (Neilson Barnard/Getty Images)

Se trata de su novia Alexandra Grant, una artista visual que conquistó su corazón en el 2011 cuando ella colaboró con las ilustraciones del libro del actor ‘Ode to Happiness’. Seis años más tarde, él la volvió a buscar para su obra literaria, ‘Shadows’. La química entre ellos era tan genuina que se asociaron para fundar la editorial X Artists’ Books, en el 2017, y dos años después fue el boom: los dos en la alfombra roja de la LACMA Art + Film Gala como pareja.

Ella impactó por su cabello blanco, razón por la que todos pensaron que ella era mucho mayor que él, pero todo esto estaba lejos de la realidad, ya que él es ocho años mayor que ella. Alejandra le dio la estabilidad y todo lo que él ha necesitado todo este tiempo. Sin embargo, parece que la magia estaría disminuyendo.

‘¿Ya no hay química con su abuelita?’

Esta semana recordaron el tenso momento que vivió la pareja en la Gala del Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles, en abril de 2023. Los dos llegaron y posaron para los paparazzi, pero Alexandra tuvo un gesto romántico con él, pero no fue bien recibió por el actor. Ella lo trató de besar en la boca, pero Reeves volteó su rostro. Hay que recordar que es hombre muy reservado y tímido.

Esto ahora volvió a desatar críticas en su contra en las redes sociales: “Horrible ese gesto de él”, “Es normal su actitud, él es muy reservado”, “Se ve que a él no le agrada que lo bese en público”, “¿Ya no hay química con su abuelita?”, “Es todo un caballero, más no un exhibicionista, es humilde y con muchas cualidades más. Mis respetos” y “¡Este video es viejo! Después apareció una entrevista, el motivo fue porque es tímido”.

Vale destacar que luego de ese episodio a él no entrevistaron sobre cual había sido que lo más le ha gustado con Alexandra y contó: “Estábamos en la cama. Estábamos conectados. Estábamos sonriendo y riendo tontamente. Sintiéndonos bien. Fue realmente agradable estar juntos”.