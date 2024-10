“Ya no parece su abuelita”, el look de la novia de Keanu Reeves por el que dicen que rejuveneció y la halagan

Keanu Reeves es uno de los hombres más exitosos de Hollywood y también de los que más desata suspiros en las fans por su belleza y personalidad.

Sin embargo, el actor tiene ojos y corazón para una sola mujer, y se trata de la artista Alexandra Grant, con quien tiene una relación hace más de 5 años.

El famoso se ha mostrado con ella en diferentes eventos, alfombras rojas, siempre muy romántico, tomándola de la mano, y aunque no ha tenido las mejores críticas, él siempre le ha dado su lugar.

Y es que a ella la han criticado por llevar el cabello blanco, con canas, y aseguran que es muy “fea” y “vieja” para él. Sin embargo, ella es menor, pues tiene 51 años y el actor tiene 59.

“Ahora sí rejuveneció”, el look de la novia de Keanu Reeves por el que le llovieron los halagos

Sin embargo, Keanu Reeves reapareció recientemente con su novia Alexandra Grant, y esta vez le llovieron los halagos a ella.

La pareja fue captada mientras salían en una cita en Londres este lunes, y la artista fue elogiada por su atuendo y es que llevó un vestido negro que complementó con un blazer largo negro con flores plateadas y azules.

Además, complementó este look con pantimedias negras y botines en el mismo tono, y su cabello lo llevó suelto, liso y corto, dejando ver sus canas.

Por su parte, Keanu llevó un traje negro con camisa blanca, bufanda roja y zapatos beige, y dejó ver las canas en su barba.

“Sin drama, sin escándalos. Los amo”, “ya no parece su abuelita”, “wow ella se ve genial, me encanta su look”, “ahora sí rejuveneció, se ve hermosa con el cabello suelto”, “ella ahora se ve más joven que él, me encanta”, “que pareja más linda y ejemplar, sin dramas, muchos deberían aprender de ellos”, “digan lo que digan, ella es hermosa y se acepta con sus canas”, “ella se ve hermosa y elegante, amé su look”, y “la mejor pareja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque a su novia la han criticado muchas veces, Keanu siempre se ha mostrado orgulloso de ella, y siempre la toma de la mano, como en esta ocasión, dejando claro que está feliz de la mujer que tiene al lado.