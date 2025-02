Wendy Guevara recordó la crítica de Karla Sofía Gascón y ahora la ‘ubicó’ con esta contundente frase

La creadora de contenidos, Wendy Guevara, está en el mejor momento de su carrera. Esta semana se unió el staff de las “Desiguales”, junto a la doctora Nancy Álvarez, Adamari López, Amara, Karina Banda y Migbelis Castellanos, quien pronto estará de permiso por su embarazo.

PUBLICIDAD

Este paso convirtió a Wendy en la primera mujer trans en conducir un programa en Univisión. “Muchísimas gracias de verdad, se los agradezco por la oportunidad. Yo sé que nos vamos a llevar superbién porque el día que vine (como invitada) me trataron superlindo”, dijo Wendy en su primer día en el talk show.

Su participación será solo por algunos meses, pero será una experiencia enriquecedora para la también primera mujer trans en ganar un reality show en México. Además, Guevara conducirá este 20 de febrero el livestream de Premio Lo Nuestro a través de todas las redes sociales de Univisión.

“El público es el que te pone en el lugar en el que tienes que estar”

Ante todo este éxito que está cosechando, después de tanto sufrimiento en su vida, a Wendy le consultaron por las palabras que dijo la nominada a los premios Oscar, la actriz Karla Sofía Gascón. Hay que recordar que la española ha estado envuelta en un gran escándalo por sus antiguos mensajes en X.

Desde el 2016 y el 2021, arremetió contra Miley Cyrus, Selena Gómez, la Academia, los musulmanes, los latinos y entre otras personas, por lo que ahora hasta el director de la película Emilia Pérez, en la que es protagonista, le retiro su apoyo.

Pues, Wendy tampoco se salvó de la particular forma de expresarse Karla, quien al ser consultada en el 2023 por el triunfo de la mexicana en “La casa de los famosos”, expresó despectivamente:

“Me importa un pimiento quién gane La casa de los famosos, La casa del Oxxo, La tienda de los famosos, como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy... Estoy hasta la madr* del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT trans de ciertos personajes y medios para obtener relevancia”.

PUBLICIDAD

Karla Sofía Gascón pierde otro protagónico en Hollywood Pierde protagónico

Pero, no todo quedó ahí, porque agregó: “No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo. (Wendy) no le hizo un favor, sino todo lo contrario”.

Ahora, en medio de la crisis que está viviendo Gascón, le tocó a Wendy mostrar su postura y le dio una gran lección al manifestar:

“Cuando yo estuve en un reality muy famoso allá en México, que yo gané, ella habló muy mal de mí. ¡Ay, qué chime estoy dando! Ella habló muy mal de mí y dijo que no le importaba quién era, y que no le estuvieran preguntando por Wendo, Wendy, Werly o no sé qué. Entonces, yo pienso que cada quien estamos donde el público…el público es el que te pone en el lugar en el que tienes que estar”.