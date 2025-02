Todos los detalles de Desiguales, tras llegada de Wendy Guevara

Desiguales celebró su primer aniversario con una gran sorpresa para sus seguidores: Wendy Guevara, la famosa influencer y creadora de contenido, se unió al programa como la sexta Desigual. En su llegada, Wendy no ocultó su emoción por ser parte de este espacio, destacando lo bien que la habían tratado desde el primer día. Con su estilo único y su personalidad carismática, la influencer promete traer su perspectiva fresca y sincera a las conversaciones del programa.

PUBLICIDAD

Este programa se ha convertido en un referente al reunir a mujeres de diversas generaciones, culturas y estilos para compartir experiencias de vida y debatir sobre temas de actualidad. Wendy Guevara se suma a un equipo ya consolidado de figuras destacadas, creando expectativas de nuevas dinámicas y enriqueciendo el contenido con su toque auténtico.

Wendy Guevara: Su llegada al programa y expectativas

Al unirse al programa, Wendy se mostró muy feliz de formar parte de Desiguales. “Yo sé que nos vamos a llevar súper bien porque el día que vine me trataron superlindo”, comentó. La influencer aseguró que uno de los aspectos que más valora del programa es la libertad que tiene para ser ella misma. “Te dejan ser tú”, explicó, agregando con humor que no tendrá reparos en compartir sus opiniones, incluso si no coincide con sus compañeras: “Voy a dar mi opinión así Migbelis no esté de acuerdo”, dijo entre risas, dejando claro su estilo espontáneo y sin filtros.

Wendy se une a un grupo de mujeres poderosas como Adamari López, Migbelis Castellanos, Karina Banda y Nancy Álvarez, quienes compartirán pantalla para ofrecer una mirada profunda sobre temas de actualidad, especialmente desde la perspectiva femenina. Juntas, crearán un espacio donde se abordarán debates con opiniones diversas y se generarán conversaciones enriquecedoras sobre los desafíos y realidades de las mujeres hoy en día.

Un programa lleno de diversidad y perspectiva femenina

Desiguales se caracteriza por reunir a cinco mujeres de diferentes edades, culturas, estilos y experiencias de vida, ofreciendo una visión multifacética y auténtica de la actualidad. La incorporación de Wendy Guevara, quien aporta una visión fresca y directa, promete hacer que el programa sea aún más dinámico y entretenido. Además, la interacción entre todas las participantes promete crear un ambiente único para los televidentes.

Este programa, que se transmite de lunes a viernes a las 3P/2C por Univisión, se ha ganado un lugar importante en el corazón de su audiencia. Con la llegada de Wendy, Desiguales sigue consolidándose como un espacio donde se celebra la diversidad de opiniones, experiencias y voces de mujeres que, al compartir su verdad, enriquecen el diálogo sobre temas esenciales para la sociedad.