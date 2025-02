Las famosas fueron comparadas por sus looks en la playa

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas y Nadia Ferreira es una de las modelos más reconocidas actualmente que encanta cons u belleza y estilo.

PUBLICIDAD

Las famosas tienen algo en común, y no solo es Marc Anthony, quien es esposo de Nadia y ex de JLo, sino que tienen un gran estilo e imponen moda con sus looks.

Ambas han lucido hermosas y sexys en la playa y piscina con bikinis de diferentes modelos, de dos piezas, trikinis, de un solo color, en diferentes tonos y más, pero las han comparado de forma cruel y aseguran que una lo ha lucido con más clase que la otra.

“Una divina y la otra corriente”, JLo y Nadia Ferreira posan en bikini, pero las comparan cruelmente

Jennifer López se caracteriza por tener un estilo sexy y atrevido sin importar la edad, y ha lucido bikinis de dos piezas con sensualidad.

Hace unas semanas la famosa posó con un bikini de dos piezas en tono negro, con la parte superior amarrada en el cuello y piedras doradas en la zona del escote, y en la panty que era amarrada a los lados también tenía estas piedras.

También ha llevado algunos bikinis enterizos con atrevidos escotes, en blanco o negro, o tono pastel, por los que aseguran que luce “vulgar y corriente”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Nadia Ferreira ha llevado un trikini en tonos pasteles, con escote en el busto y el abdomen en tonos rosa, morado, beige y con estampado por el que le llovieron los halagos.

La famosa complementó este bikini con un vestido de playa con los mismos tonos y estampados luciendo elegante y moderna.

“Que bella Nadia y que corriente la JLo”, “JLo debería aprender de Nadia de lucir elegante en la playa”, “Nadia divina, una diosa y la otra corriente siempre”, “Jennifer siempre tiene que ir vulgar mostrando todo, ya párele, ya no está en edad señora”, “Nadia que es más joven se viste mejor y nada vulgar”, y “Nadia sí tiene clase y es elegante, no como la otra ordinaria”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Nadia también ha llevado otros tipos de bikinis enterizos en tono rojo y negro y de dos piezas con estampado animal print, luciendo sofisticada y moderna a sus 25.