La famosa renovó su look y lució juvenil, fresca y elegante

Jennifer López es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas que además se ha convertido en todo un icono de la moda con sus looks modernos y chic.

A sus 55 años, la famosa luce fresca, renovada y rejuvenecida y encanta con cada atuendo que lleva con los que deja claro que la edad es solo un número y no hay impedimento para lucir prendas sexys.

JLo reaparece con cambio de look y dicen que se quitó como 20 años: así lo puedes copiar

Jennifer López constantemente cambia de look, renovando sus cortes, tonos de cabello y demás, y recientemente llevó uno que aseguran que la hizo rejuvenecer hasta 30 años.

La famosa presumió su nuevo look, llevando un cabello midi, con puntas desfiladas, y fleco cortina, luciendo un tono castaño con mechas rubias mantequilla.

Muchos aseguran que la celebridad luce como de 20 años, y lo logró con este corte sencillo y moderno que rejuvenece, estiliza y aporta frescura a tu look a tus 40, 50 o más.

“Wow que joven se ve”, “este corte sí le queda”, “se ve con poco cabello, pero muy linda y moderna”, “me encantó este look de JLo”, “con lo que se haga se ve increíble”, “que look tan chic”, “me encantó ese fleco, le quitó como 30 años”, “JLo se ve espectacular”, “parece la hija de JLo”, “me encanta ese estilo de ella”, y “ese corte le favorece y la hace lucir muy natural”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Para copiar este look de la famosa celebridad no es necesario que hagas muchos esfuerzos, simplemente debes pedir el corte midi con puntas desfiladas, y fleco cortina para un look fresco y moderno este 2025.

Además, puedes probar como JLo, con unas mechas simples, o un balayage, que requieren poco mantenimiento y te dará el look juvenil que deseas.