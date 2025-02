Sacó carcajadas: recuerdan la vez que Paquita “destrozó” a Romeo Santos en televisión

Medios de comunicación del mundo dieron a conocer el fallecimiento de Paquita la del barrio. Ella fue referente del empoderamiento femenino en una época donde hacerlo podía salir muy caro, pero sus desafiantes canciones plasmaron el sentimiento de muchas mujeres. A todo eso se le suma que detrás de semejantes letras siempre hubo una artista con un gran sentido del humor.

PUBLICIDAD

Incluso en su propia biografía la describen como una cantante con un repertorio de temas “basadas principalmente en canciones feministas con letras agresivas hacia las actitudes machistas, que sedujeron a seguidores de todo el país”.

“Rata de dos patas” fue la más escuchada en toda su carrera, puesto que lanzaba sutiles insultos mediante comparaciones de animales. Ella solía llamar ‘inútil’ a cualquier hombre, luego de que se lo dijo a su marido infiel cuando se “perdió” por tres días de su casa y trabajo. La artista de 77 años no temía en hacerle frente a los hombres.

“Pobre Romeo, le dio hasta para llevar”

Paquita siempre tenía una respuesta para los hombres, por eso una entrevista que grabó en el 2022 en el programa de Don Francisco quedará ahora para la posteridad y como un grato momento para el cantante dominicano Romeo Santos cuando ambos compartieron en el espacio televisivo. Ellos protagonizaron un ‘duelo’.

Romeo se caracteriza por cantar temas de amor y desamor, con letras cargadas de pasión, drama y sentimiento que expresan los amores prohibidos o imposibles, la traición, la seducción, el deseo, la nostalgia, el arrepentimiento y también al romanticismo clásico.

Paquita la del Barrio: Restaurante Casa Paquita; ¿Dónde está y aún recibe clientes? Imagen: Google Maps

Mientras que Paquita fue siempre fuerte, directa y sin filtros con sus temas cargados de desprecio hacia los hombres traicioneros, así como de empoderamiento femenino, por supuesto de desamor y despecho, pasando por la venganza y revancha, pero sin dejar de lado la sátira y el humor.

PUBLICIDAD

Entonces, la batalla entre ellos comenzó con Romeo diciendo en broma: ‘Yo sé que me va a insultar, porque ella maltrata a los hombres’, para luego soltar un extracto de su tema ‘Te invito’. Paquita de inmediato le contestó a su manera con canción ‘Cuando el destino’. El bachatero no se quedó con esa y le cantó unas líneas ‘No, no, no’.

Sin embargo, la mexicana a sabía que con ‘Taco Placero’ lo dejaría sin palabras, aunque no fue así porque Romeo usó su seducción con ‘Noche de sexo’ y le bailó sensualmente a Paquita, quien no paró de reírse. Una vez finalizado el corto striptease, lo ridiculizó con “Chiquito”, para llevarse finalmente todos los aplausos y carcajadas del del público.

Ahora con su partida, recordaron este grandioso momento y los internautas expresaron: “Pobre Romeo, le dio hasta para llevar’, ‘Solo ella era capaz de cantar de esa manera tan irónica y graciosa a la vez”, “Sus canciones eran satíricas para el hombre” y “Sea como sea, siempre divertían sus letras”.