¡Pidió disculpas! Filtran ‘desgarrador’ último video de Paquita la del Barrio antes de su muerte: esto dijo

Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, dejó un gran hueco en la música mexicana tras su fallecimiento a los 77 años, el pasado 17 de febrero, mismo que se anunció a través de un comunicado que no especificó la causa de su deceso.

PUBLICIDAD

Vale aclarar que la cantante de ‘Rata de Dos Patas’ había enfrentado severos problemas de salud, además lidiar con su salud mental derivado de sus padecimientos que dificultaron su movilidad, provocando que poco a poco cancelara sus presentaciones en vivo.

Muere Paquita la del Barrio

Fue en video difundido a través de las redes sociales donde se le vio utilizando un tanque oxígeno, que más tarde, su mánager aclaró que se trataba de un clip tomado años atrás, pues se le había desencadenado un mal pulmonar, razón por la que la cantante lo usaba como un medio de prevención.

“Con el paso del tiempo se le hizo un mal pulmonar por el cual le recomiendan utilizarlo la mayor parte del tiempo. Tiene que usarlo para dormir, tiene que llevar oxígeno portátil, es una medida de prevención y le ayuda bastante”, reveló su mánager.

Además de sufrir una trombosis pulmonar en 2019, Paquita la del Barrio, tuvo una cirugía ocular y presentó molestias en el nervio ciático.

Filtran desgarrador video de Paquita la del Barrio dos días antes de su muerte

En redes sociales se ha empezado a difundir un video que supuestamente fue tomado un día antes de su muerte, donde se le ve recostada en su cama, pidiendo una disculpa a su público por no poder llevar a cabo una presentación, sin embargo, dicha grabación data del 2022 y no de unos días antes de su fallecimiento.

Sin embargo, se puede ver la tristeza que refleja ‘Paquita la del Barrio’ al no poder llevar a cabo su presentación en la Feria Moroleón 2022:

PUBLICIDAD

Paquita la del barrio Paquita la del barrio murió de un infarto mientras dormía, este domingo 16 de febrero. Tenía 77 años. (Instagram @paquitaoficialb)

“Por medio de este conducto se les informa que, por motivos de salud, la presentación artística que se llevaría a cabo el sábado, 29 de enero del presente año dentro del marco de la Feria Moroleón 2022, [...] Paquita la del Barrio, deberá guardar reposo absoluto durante tres semanas, derivado de un procedimiento médico que se realizó en fechas pasadas para aliviar el dolor que venía presentando en el nervio ciático”.

Luego de que su mánager Francisco Torres, la intérprete de ‘Me Saludas a la Tuya’ aprovechó para pedir disculpas a su público de Guanajuato: “Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas, y en realidad no puedo caminar muy bien; no puedo. Me da mucha tristeza no poder estar con ustedes, porque ustedes saben que nunca les he fallado. Entonces, por esta, discúlpenme, les pido mil disculpas”.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Aunque en el comunicado que anunciaba el lamentable fallecimiento de Paquita la del Barrio no especificó las causas de la muerte de la cantante, fue en una entrevista paras Venga la Alegría que su mánager reveló cómo fue su deceso, expresando que se había dado de una forma repentina mientras dormía en su casa de Veracruz:

“Estaba muy estable, en la semana estuvimos hablando en distintas ocasiones de que teníamos hacer el Auditorio Nacional, pero hoy en la mañana nos dieron la sorpresa de que no despertaba, llegó la ambulancia y dijeron que ya no había nada más qué hacer”.