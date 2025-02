¿No había buena relación? Ellos son los 3 hijos de Paquita, y esto se sabe sobre el destino de la herencia de su madre

La inigualabe buen sentido del humor de la cantante Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita, la del barrio, se apagó el lunes 17 de febrero tras un infarto. La artista, de 77 años, dejó un gran legado, no solo en México, sino también en el resto de América Latina, por lo que su partida conmovió a todos.

La trágica noticia la dio a conocer su mánager en un comunicado que difundió a través de la cuenta de Instagram de la estrella musical. Él, Francisco ‘Paquito’ Torres, le contó a Gustavo Adolfo Infante cómo fueron los últimos minutos de vida de Paquita.

“Ayer (domingo 16 de febrero) tuvo un buen día, se bañó, comió, antier estuvimos platicando, estaba en casa, no te puedo decir que haya pasado una mala noche o que estuviera enferma, fue algo fulminante”, detalló el mánager quien estaba devastado por su ausencia. Ella tenía algunos problemas pulmonares y también en la ciática, que la obligaron a ofrecer sus shows sentada. Murió mientras dormía y el cuerpo lo consiguió su hermana con quien vivió largo tiempo.

¿Cuánto dejó de herencia y cómo será repartida?

La intérprete de “Rata de dos patas” tuvo cinco hijos. Los mayores son Iván Miguel y Javier Gerardo, a quienes tuvo durante su matrimonio con Miguel Gerardo Martínez, quien tenía una familia paralela. Esto lo descubrió Paquita, quien en medio del dolor se separó y con el tiempo volvió a creer en el amor cuando conoció a Alfonso Martínez. Con él tuvo tres hijos, primero a un par de gemelos que murió a las pocas horas de nacer, debido a complicaciones de salud.

Posteriormente, adoptó a Martha Elena. Pero, siempre se rumoró que la relación entre los hermanos no era buena y con su madre tampoco. Los 40 años carrera artística le dejaron a Paquita una fortuna de unos 10 millones de dólares estadounidenses, según el portal Celebrity Net Worth, que fue reseñado por la página web “La silla rota”.

También se conoció que ella tenía varios inmuebles, tanto en Ciudad de México como su ciudad natal Veracruz. Entre estos destaca el bar ‘Casa Paquita’, en la colonia Guerrero, en la CDMX, donde deleitaba a los asistentes con su voz y les daba oportunidad a otros cantantes.

Además, también tuvo su bioserie de 74 capítulos, que fue producida por Sony Pictures Television, lo que le dejó una suma importante de dinero. En relación con su herencia, ella fue tajante hace dos años atrás cuando se le preguntó por esta y aseveró que no tenía nada preparado porque ella no tenía nada de dinero.

Pero, ella aseveró en una conferencia de prensa en 2023: “No lo he hecho (el testamento) porque no quiero, simplemente. Si tuviera (dinero), sí (me lo gastaría en vida), no les daría nada”.