Así pasó Paquita la del Barrio sus últimos momentos de vida: “Estaba lista para el Auditorio”

La noticia de la muerte de Paquita la del Barrio impactó a todo mundo, pues aunque se sabía que batallaba con un estado de salud debilitado, el suceso se caracterizó por ser repentino. De esta manera, su mánager Francisco Torres reveló cómo pasó sus últimos momentos de vida.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, se hizo público el deceso de Paquita la del Barrio a los 77 años: “Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del Barrio’, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”.

Todo esto sucede a pocas semanas de que Francisca Viveros Barradas reagendara su presentación en el Auditorio Nacional para el día 16 de marzo. Este concierto originalmente ocurría el 26 de enero, sin embargo una enfermedad de las piernas la obligó a posponerlo, tal como lo explicó en un video que compartió en sus redes sociales.

Muere Paquita la del Barrio

Mánager de Paquita la del Barrio revela cómo fueron sus últimos momentos

Fue para el programa ‘Sale el Sol’ que el mánager de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ rompió el silencio sobre su fallecimiento: “Falleció en su cama, en su casa y pues qué les puedo decir”. Y explicó que ya se estaba preparando para su próximo concierto: “Estaba lista para lo del Auditorio”.

“Ayer comió, todo bien y hoy pues la sorpresa que nos dio a todos en la mañana”, expresó visiblemente afectado. “Ella era una mujer que nunca le gustaba hablar de la muerte. Hay personas que dicen ‘Ya estoy muy cerca’, Paquita era una persona que nunca le gustaba hablar de la muerte. Incluso en los camerinos tenían una distinción de ponernos flores y ella decía ‘no me pongan flores porque siento que me voy a morir”.

De la misma manera, reveló cómo se enteró de la noticia: “Nos hablaron a las ocho de la mañana para decirnos que no despertaba, que se veía un poquito pálida y les dijimos que le hablaran a una ambulancia. Entonces la ambulancia dijo ‘no hay nada más qué hacer’.