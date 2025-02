¿Cómo surgió el icónico ‘inútil’ de ‘Paquita, la del barrio’?

La cantante Paquita la del barrio se convirtió en todo un referente de la música ranchera, con sus certeras letras que expresaba el sentir de millones de mujeres que no se atrevían a expresar lo que sentían producto del desamor, la rabia y la deslealtad. Convirtió en un himno “Rata de dos patas”, que hoy ya cumple 25 años.

La artista mexicana tenía su propio grito que guerra con el que abría cada uno de sus shows que dio a lo largo de 40 años de trayectoria. Tan icónico como ella, su vestimenta y buen sentido del humor. Quien acudía a ver su espectáculo sabía que en el escenario estaría marcada por la frase: “¿Me estás oyendo, inútil?”.

Esta expresión tenía dueño. Se trató de nada más y nada menos que su última pareja, Alfonso Martínez. Corría 1970 cuando ella lo conoció en Ciudad de México. Ella tuvo éxito en la música, pero no en el amor. Su primera pareja era mucho mayor que ella y se enteró que tenía una familia paralela a la que él había formado con ella y sus dos hijos.

Pensó que con Alfonso sería distinto, pero una vez más se equivocó, solo que él no solo le dio dolores de cabeza y le hirió para siempre su corazón, sino también fue la inspiración para sus temas y, como era de esperarse, de su célebre frase.

La rabia le dejó un gran sello

Paquita contó en una entrevista por qué dijo semejante expresión. Ella afirmó que salió del fondo de su alma para Alfonso, quien ya estaba siendo demasiado descarado con su infidelidad. Los dos trabajan en el restaurante La Fogata Norteña, en la capital mexicana. Ella, junto a su hermana, cantaban para amenizar a los comensales. Él era el gerente del local.

Paquita la del Barrio siempre será recordada por su gran legado musical | (Instagram: @paquitaoficialb)

De acuerdo con una reseña de diario El Financiero de México, Francisca (nombre real) le explicó a Gustavo Adolfo Infante en el 2017: “Un día estaba yo cantando en mi negocio y estaba cantando ’Cheque en blanco’, y para variarle un poco, pues también mi marido no había llegado. Se fue desde el viernes, sábado y el domingo en la tarde llegó, ¡qué lindura! Para qué preguntarle dónde estaba si ya sabía (que me era infiel)“.

Prosiguió: “Entonces, iba entrando al salón y es cuando lo veo así y me tocaba cantar el estribillo y fue lo que se me ocurrió (decir): ´¿Me estás oyendo, inútil?’, y fue un gran éxito, pues la gente empezó a reírse y se veían unos a los otros. Ya se me quedó y en varias de mis canciones lo digo, no en todas”.

Ella no especificó en que año ocurrió, pero acotó que a pesar de todo lo que le hizo vivir, ella lo perdonó poco antes de morir por una enfermedad renal, puesto que él solo le generaba lástima: “El hombre este es tan bruto que al final me causó lástima (…) Ya no me volví a enamorar, de ahí para acá ya no, ni tiempo me da”, le confesó a Infante.