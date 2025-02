Yuri habla de más y revela el momento incómodo que vivió con Ángela Aguilar y Nodal

Son pocos los detalles que se conocen de la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal pues han decidido mantenerse alejados de los medios ante el rechazo que causó su noviazgo por presuntamente haber nacido en medio de la relación del ranchero con Cazzu.

Pese a toda la controversia que han protagonizado, la cantante Yuri ha decidido dar detalles de cómo es el matrimonio de los cantantes luego de haber compartido con ellos en las grabaciones del tema ‘Maldita Primavera’ el cual decidió relanzar con una nueva versión al lado de la llamada princesa del regional mexicano.

Aunque muchos han criticado a Yuri por compartir con Aguilar pese a que la han tildado de ser “la amante” ella ha salido en su defensa y una vez más sorprendió al hablar de la pareja.

Esto dijo Yuri sobre Ángela Aguilar y Nodal

Durante una entrevista con el programa ´Ventaneando’, Yuri habló de su experiencia al trabajar con Ángela Aguilar quien según reveló tenía poco tiempo de haber llegado al altar por lo que pensó que no llegaría a su cita para la grabación.

Sin embargo Ángela llegó a tiempo y acompañada de su esposo, pero no todo fue color de rosa en el set para Yuri pues detalló un momento incómodo que vivió con los recien casados a quienes tuvo que retar.

Y es que según contó Christian y Ángela no paraban con sus constantes muestras de amor por lo que tuvo que interferir para detenerlos.

“Estaban beso y beso hasta que les dije: ‘Niños ya, dejen de estarse besuqueando que uno siente’”, expresó.

De igual manera, la cantante que cuenta con una trayectoria de más de 30 décadas no dudó en elogiar el talento de Aguilar y salir en su defensa para frenar el odio que ha vivido en redes sociales.

“Es una niña que va para arriba, es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’, perdóname, no, cero. Es un honor cantar con ella, a la pobre Ángela me la traen pero de un hilo. Ahora que no ha pagado dos vestuarios, ¡ay, pobrecita, ya déjenla en paz!”, aseveró.