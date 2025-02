Ángela Aguilar publica “momento íntimo” con Christian Nodal y haters la atacan por este detalle

Poco a poco la vida de Ángela Aguilar se va acomodando después de la fuerte controversia que vivió luego de confirmar su relación con Christian Nodal, lo que valió de una ola de hate en redes sociales, y esta vez, además de sus lanzamientos musicales y su más reciente colaboración con Yuri, la joven ha retomado su famoso vlog de YouTube.

Este vlog fue muy especial, y es que, dejó ver parte del proceso del trabajo de su colaboración con Yuri para el tema ‘Maldita Primavera’ donde la más joven de la Dinastía, volvió a presumir su innegable capacidad vocal, junto a un ícono como la cantante jarocha de 61 años.

A pesar de las críticas en redes sociales, Ángela Aguilar ha compartido el profundo amor que siente por Christian Nodal, y esta vez, su vlog contó con la participación especial del sonorense, quien la acompañó a la filmación del videoclip del tema donde colaboró con Yuri, en el que dejó ver momentos íntimos de su convivencia con el cantante de ‘De los Besos que te Di’.

Ángela Aguilar compartió momento íntimo junto a Christian Nodal

Este año parece pintar mejor para Ángela Aguilar y es que, tal parece que las aguas parecen ir calmándose poco a poco, o al menos por un momento, y es que, desde que se casó con Christian Nodal, sus interacciones en redes sociales se fueron reduciendo para blindarse de los malos comentarios en redes sociales.

Sin embargo, esto fue cambiando, y la joven de 21 años, está retomando su vida habitual y continuando con su carrera, por ello, su vlog de YouTube revivió, compartiendo un detrás de cámaras de ‘Maldita Primavera’ junto a Yuri, donde apareció Christian Nodal.

En el video dejó ver parte de su convivencia con Christian Nodal, quien se mostró cariñoso con ella, demostrando el apoyo mutuo que hay entre ambos, y aunque, el cantante no habla durante el video, fueron sus acciones las que reflejaron el amor que existe, dejando ver la cercanía que tienen.

Aunque muchos aplaudieron el regreso de Ángela Aguilar a su famoso vlog, sus haters no tardaron en aparecer, dejándole malos comentarios en los que se podía leer: “¿Dónde está la sencillez, la humildad, el carisma? Nunca han llegado”, mientras que otros, alegaron que la causa de que hubiera más gente apoyándola era porque su padre había pagado por ‘bots’.

Esto confesó Yuri sobre cómo es trabajar con Ángela Aguilar

Pese a las críticas, fue Yuri quien, en un encuentro con la prensa reveló como fue trabajar con Ángela Aguilar, contando que, a pesar de que se encontraba en su luna de miel, la joven de 21 años, demostró ser una persona comprometida con su trabajo, cumpliendo con lo acordado en lo que respecta a su trabajo.

“Es una niña que va para arriba, es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero yo considero que tonta yo, si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’. Perdóname, para mí es un honor cantar con ella. A la pobre Ángela me la traen, pero si de un hilo. Ya déjenla en paz... pobrecita”.