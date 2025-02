“Yo lo vi, lo se”: Actriz amiga de Maribel Guardia cree que Imelda Tuñón está implicada en la muerte de Julián Figuera y esto dijo

La pelea no para entre Maribel Guardia y su ex nuera Imelda Tuñón a quien acusó de no estar en condiciones de cuidar a su nieto José Julián, pero a la disputa se ha sumado un nuevo episodio pues la joven cantante ha sido acusada de no prestar apoyo a Julián Figueroa en medio de su muerte.

Si bien la pelea entre ambas está centrada en la seguridad de su nieto, ahora la actriz y amiga de Maribel, Olivia Collins, concedió una entrevista para el programa matutino ‘Venga La Alegría’ donde ahondó el problema familiar que enfrenta, sorprendiendo con sus declaraciones.

Esto dijo Olivia Collins sobre Imelda Tuñón

Olivia Collins fue tajante al ser consultada por la prensa sobre las razones que llevaron a Maribel Guardia a buscar ayuda con la ley por el bienestar de su nieto y dejó claro que su amiga le brindó todo a su ex nuera por lo que la tildó de “malagradecida”.

“Por favor, vamos a ser coherentes, no es ningún secuestro, está dando ‘patadas de ahogado’. No defiendas lo indefendible Imelda, de verdad, Maribel está perfectamente con la ley… Está arañando las paredes, está queriendo salir avante de esto, pero cuando lo tenía no lo cuidaba, cuando lo tenía no hacía lo correcto como una madre. No se lo está quitando, ¿qué no entiende que no se lo está quitando? Es que no tiene inteligencia, ella sabe perfectamente que está mal, ¡lo sabes Imelda!”, dijo.

Collins criticó la crianza de Imelda al asegurar que no estaba presente en la vida de su hijo, pese a todas las comodidades que le brindó Guardia.

“¿Por qué haces tu circo? Está feliz haciendo todas estas entrevistas, está feliz hablando, no es cierto que extrañe al niño”, afirmó. “¿Eso es ser mamá? Díganme, que te mantengan, que te compren ropa, que vivas ahí, que te vayas los fines de semana y que no aparezcas hasta el lunes en la mañana… Es que no entienden que no le va a quitar al bebé, no se lo va a quitar, simplemente quiere que sea una mamá sana. Le está ofreciendo rehabilitación. Maribel casi casi la adoptó como su hija, después de la muerte de Julián se quedó a vivir ahí, es malagradecida, total, absolutamente mal agradecida, desubicada, muy trastornada”, agregó.

Sin embargo, la polémica llegó cuando un periodista le preguntó si considera que Tuñón estuvo implicada en su muerte y esta sorprendió con un “sí”.

“Imelda siempre ha sido un problema, siempre. Imelda no ayudó a Julián, no lo ayudó, pues no le convenía que él estuviera bien, nada más puedo decir eso… Estuvo muy raro”, declaró.

Según la artista contó, llegó a ser testigo de las adicciones de Imelda de las que la acusa Guardia.

“Yo lo sé, lo ví, lo sé”, sostuvo.