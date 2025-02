Juez “favorece” a Imelda Tuñón y así reaccionó Maribel Guardia ¿Se enojó?

La batalla legal por la custodia de José Julián ha dado un abrupto giro, luego de que Imelda Tuñón revelara que el juez había decidido otorgarle una suspensión de oficio y plano en contra de la Fiscalía General de Justicia y el DIF, lo que podría devolverle la posibilidad de estar junto a su hijo.

Hasta el momento, la tutela temporal del menor la tenía Maribel Guardia, quien por diez días se hizo cargo de su nieto, mientras su situación legal se aclaraba, sin embargo, la lucha de Imelda Tuñón por recuperar a su hijo y desmentir las versiones que se han difundido por medios de comunicación y allegados a ella, parecen haberle dado la posibilidad de recuperar a José Julián.

Maribel Guardia tiene la custodia temporal por 10 días de su nieto José Julián, tras denunciar de presunta negligencia a su nuera Imelda Garza Tuñón.

Imelda Tuñón anuncia en redes sociales que obtuvo amparo

La batalla legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia parece estar muy lejos de terminar, y esta vez, en medio de la tristeza que embarga a la viuda de Julián Figueroa, celebró una nueva victoria que le podría permitir volver a reunirse con su hijo:

“El día de hoy un Juez de Amparo nos ha otorgado a mi hijo y a mi, una SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el DIF CDMX”, anunció a través de un comunicado en redes sociales.

En dicho comunicado, Imelda Tuñón habló sobre las acusaciones y señalamientos que ha sufrido desde que estalló la denuncia, revelando lo que sufrió tras la pérdida de Julián Figueroa y su hijo:

“Se me ha intentado desprestigiar en todos los ámbitos de mi vida, yo también he vivido fuertes momentos como la muerte de mi esposo, y ahora la desaparición y retención de mi hijo; siempre me cuidarė por nuestra pérdida, con el único fin de estar aún más fuerte para mi hijo cuando las autoridades impartan justicia y me lo regresen”.

Imelda Garza Tuñón ha enfrentado sola la batalla legal para ganar de nuevo la custodia de su hijo José Julián, de 7 años.

Además, explicó las razones que la llevaron a acusar a Maribel Guardia de desaparición forzada: “Son autoridades que están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo JJFG, al provocar su retención a favor de Maribel, sin que pueda tener ningún contacto con él a pesar de ser su madre y la única persona que detenta la patria potestad”.

Por último, la actriz pidió a Maribel Guardia detenerse, hablando sobre las dificultades que enfrentó tras la pérdida de su esposo y ahora, la separación de su hijo:

“Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora, me haz hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas”.

Imelda Tuñón Instagram: @imetunon (Instagram: @imetunon)

Así reaccionó Maribel Guardia al amparo de Imelda Tuñón

Ante el anuncio de Imelda Tuñón sobre el amparo que había obtenido y la esperanzadora respuesta que obtuvo por parte del juez, que le permitiría estar cerca de su hijo, Fue Maribel Guardia quien rompió el silencio enviando otro comunicado en el que se leía:

“La representación de la madre de mi nieto, interpuso sendos amparos contra el DIF y la Fiscalía, argumentando una supuesta ‘desaparición forzada del menor’. Sin embargo, todos sabemos que el menor se encuentra en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido. Dichos amparos solo han sido admitidos a trámite, pero aún NO han sido resueltos. Es necesario esperar a que tanto el DIF como la Fiscalía contesten, para que posteriormente el Juez de Amparo emita su resolución”.

Por último, como ha ido expresando a lo largo de todo el caso, Maribel Guardia señaló que respetaría lo que dicte la ley: “Como siempre, seré absolutamente respetuosa de la decisión del Juez, cualquiera que esta sea. Asimismo, exhorto a todos a evitar comentarios de odio hacia cualquiera de las partes. Buenas noches a todos”.