“Ahora sí se parece a Lucero”, El vestido de lentejuelas con el que Lucerito impactó e impuso moda para Navidad

Lucerito Mijares es una de las cantantes más famosas y exitosas de México que se ha abierto camino en la música con su gran talento y no por ser la hija de Mijares y Lucero.

La joven de 19 años está brillando y triunfando, pero ha sido muy criticada por su físico y su estilo a la hora de vestirse, pues aseguran que luce como un hombre o se han burlado de su belleza.

Pero, ella ha dejado claro que no le presta atención a las críticas, y además, ha dejado ver su lado más femenino recientemente.

El look de lentejuelas con el que Lucerito Mijares deslumbró e impulso moda para Navidad

Lucerito Mijares recientemente compartió un video en Instagram donde hace publicidad de la marca de maquillaje Maybelline.

La joven no solo dejó ver cómo se maquilla, sino que dejó ver su gran look que ha gustado a muchos y con el que ha impuesto moda para esta Navidad.

La hija de Lucero llevó un vestido de lentejuelas en tono negro con el que se llevó miles de halagos y presumió sus rizos perfectos, luciendo hermosa y elegante.

“Que belleza, este look le queda espectacular”, “wow se ve increíble, ni la reconocí”, “ahora si se está vistiendo bien”, “que bello vestido, me encanta para Navidad”, “que glamurosa y elegante, me encanta”, “ahora sí se parece a Lucero, que bella”, “Luces muy bien Lucerito!! Bella por fuera y por dentro”, “No puedo con tanta belleza y carisma, eres hermosa nena”, “Te ves guapísima y tan glamurosa”, y “divina con ese look, me encantó”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La joven acostumbra a mostrarse al natural, con su cabello despeinado y sin maquillaje constantemente, y aunque es criticada, ella deja ver que se ama así, tal cual es, pero además, también deja ver que también tiene su lado glamuroso y sin duda, ha aprendido mucho de moda de su mamá, con quien tiene una gran relación.