¿La opacó? Así es como Lucerito Mijares se habría robado la atención en pleno encuentro con Ariana Grande

El tan esperado estreno de Wicked ha desatado una auténtica euforia entre los fanáticos del musical y amantes del cine en todo el mundo. La primera adaptación cinematográfica de esta icónica obra, protagonizada por Ariana Grande en el papel de Glinda (antes conocida como Galinda) y Cynthia Erivo como Elphaba, la Bruja Malvada del Oeste, ha sido recibida con gran entusiasmo. La película, dirigida por Jon M. Chu, llega para satisfacer el sueño de miles de seguidores y promete convertirse en un clásico cinematográfico, al igual que lo hizo en su momento sobre los escenarios de Broadway.

Entre las personalidades emocionadas por el estreno de Wicked destaca Lucerito Mijares, hija de las reconocidas estrellas mexicanas Lucero y Mijares, quien fue invitada a un encuentro especial con las protagonistas de la cinta. Para la joven cantante, la experiencia fue tan conmovedora que, según ella misma contó, la dejó al borde de las lágrimas.

En sus propias palabras, Luce

rito relató la emoción de conocer a dos de sus ídolas: “Fue increíble, como pueden notar lloré bastante, no con ellas afortunadamente, y les quería decir muchísimas cosas, pero obviamente me quedé súper trabada. Las amo, las adoro, han sido parte de mi vida por mucho tiempo”, compartió con una mezcla de emoción y alegría.

Además, destacó la humildad de Ariana y Cynthia, un gesto que no pasó desapercibido para Lucerito: “La sencillez de las dos no la puede creer. Ariana me dijo que le encantaba mi pelo, que estaba muy bonita y me morí. Le dije que las admiraba, que las quería”.

Las imágenes de este encuentro han circulado rápidamente en redes sociales, generando numerosos comentarios positivos hacia Lucerito.

Internautas y fans de la joven cantante destacaron su simpatía y belleza, y algunos incluso la compararon favorablemente con Ariana Grande.

Comentarios como “Nada que pedirle a Ariana Grande, Lucerito es hermosa” y “Lucero brilla por cuenta propia, hasta Ariana quedó sorprendida”, se leen entre los mensajes. La joven estrella, quien ya ha mostrado interés por el mundo del espectáculo, demostró ser una fan auténtica y logró cautivar al público con su naturalidad.

El origen de Wicked: la magia de las Brujas de Oz

Wicked

La película Wicked, inspirada en el aclamado musical de Broadway, cuenta la historia de las brujas de Oz desde una perspectiva nunca antes explorada en pantalla. Elphaba, quien luego será conocida como la temida Bruja Malvada del Oeste, y Galinda, que eventualmente se convierte en la encantadora Glinda, la Bruja Buena del Norte, son dos jóvenes que, a pesar de sus diferencias y estigmas, desarrollan una amistad profunda y compleja.

Ambas buscan su lugar en un mundo donde enfrentan prejuicios y desafíos, y a través de su relación, el público es testigo de una historia de autoaceptación, valentía y la búsqueda de identidad.

El estreno de Wicked marca un momento único para los fanáticos del musical y el público en general, quienes por años han esperado esta adaptación. Ver la historia de Elphaba y Glinda en la gran pantalla significa revivir el universo mágico de Oz desde una perspectiva fresca y accesible para una audiencia que incluye tanto a quienes crecieron con el teatro musical como a nuevas generaciones de espectadores.