Elizabeth Gutiérrez deslumbra en nuevas imágenes y dicen “qué bien le ha sentado” separarse de William Levy

Elizabeth Gutiérrez ha vuelto a cautivar a sus seguidores en Instagram con una serie de fotografías en las que luce un elegante vestido negro, que resalta su belleza y estilo único, generando comentarios sobre lo bien que se le ve en esta nueva etapa de su vida.

A sus 45 años, la actriz y presentadora ha expresado su deseo de retomar su carrera ante las cámaras con renovado entusiasmo y determinación tras separarse de William Levy en medio de la polémica.

Elizabeth Gutiérrez

El último en hablar de ese tema fue el cubano, quien rompió el silencio sobre su separación con El gordo y la flaca. El actor habló abiertamente sobre los difíciles momentos que han atravesado tras su ruptura y cómo esta ha afectado a todos los involucrados, especialmente a sus hijos Christopher y Kailey.

“Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado”, dijo. “Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales si no amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mi me faltan, y me han faltado todos estos años”, declaró aquella vez.

Las fotos por las que Elizabeth Gutiérrez se robó halagos

Con unas sensuales fotos donde mostró sus curvas, Elizabeth Gutiérrez se robó la admiración de todo el internet. En ellas, presumió un ajustado vestido negro que realzó su figura, mientras que su maquillaje delicado con labios rojos y elegante moño añadió un toque de sofisticación.

Completando su look con unos tacones con detalles dorados, Elizabeth Gutiérrez brilló con luz propia y dejó claro que la separación de William Levy no ha hecho más que fortalecer su confianza y su determinación para salir adelante, inspirando a muchas mujeres alrededor del mundo.