William Levy habría ‘atacado’ así a Elizabeth Gutiérrez pero internautas lo tunden por este motivo

La separación entre William Levy y de Elizabeth Gutiérrez sigue dando de qué hablar pese a que ambos aseguran que intentan llevar la ruptura de la mejor manera, pero sus indirectas en redes sociales no parecen terminar por lo que la controversia aumenta con el paso del tiempo.

Tras el fin de la relación de al menos dos décadas, han quedado sus hijos: Christopher y Kailey quienes habrían tomando bandos, en el caso del hijo mayor estaría teniendo problemas con su madre, al punto de haberse mudado con William, mientras que la menor le habría dado todo su apoyo a su madre.

Ahora el galán de telenovelas habría hecho un fuerte reproche a la madre de sus hijas que ha causado gran controversia y ha abierto debate en redes sociales.

Las críticas a William Levy tras su supuesto reproche a Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez terminaron su relación en medio de acusaciones de infidelidades las cuales dejaron a más de una famosa involucrada durante los años que estuvieron juntos. Ahora que se han separado tras varias idas y vueltas, la pareja se ha encargado de lanzarse indirectas en redes sociales y hasta ofrecer entrevistas para contar las versiones de cada uno.

Luego que Levy ofreciera una entrevista al periodista Jordi Martín donde asegura que fue leal a su familia, ahora ha habría reprochado la actitud de la actriz con sus hijos a través de un mensaje en sus historias en Instagram.

“Tú no eres fuerte cuando te pones fuerte con un chico de 18 años y tú estas en tus cuarenta avanzados. Mostraste tus verdaderos colores”, fueron las palabras del histrión y aunque no mencionó el nombre de Gutiérrez internautas aseguran que el mensaje va dirigido a ella ante el distanciamiento que mantiene con su hijo mayor.

Aunque fueron muchos los seguidores que apoyaron las palabras de William quienes le pidieron que no permitiera que pusieran a sus hijos en su contra, hay quienes se fueron en contra de él lanzándole sus fallas como esposo y padre de familia.

“El padre que respeta a su hijo y que ama, no daña a la madre de su hijo”, “No es que las madres los enseñan ustedes se ganaron ese título ellos ven todo lo que el padre le hace a la madre no vengas a victimizarte no hubo respeto alguno ahí están las consecuencias”, “Exactamente... Nunca es bueno enseñar a odiar a sus padres de ambos lados... No metan a los hijos en sus problemas, no dejen que sus hijos crezcan con odio, porque les dañan sus corazones”, “Los que son buenos padre respetan su familia”, han sido algunos comentarios.