“Por fin alguien que no canta reguetón”: ellas son ‘The Warning’, las tres mexicanas que triunfan en el extranjero antes que en su propio país

En los últimos tiempos, un nombre ha resonado con fuerza en las redes sociales y es The Warning. La banda anunció recientemente una exitosa tercera fecha en el prestigioso Auditorio Nacional, despertando una ola de curiosidad acerca de quiénes son estas talentosas mexicanas que han conquistado la escena musical internacional.

Asimismo, se ha generado un debate en torno a ellas en redes sociales, pues hay quienes no las conocen, sirvió también para reflexionar sobre los nombres que forman parte de la palestra pública de la música actualmente.

Originarias de Monterrey, Nuevo León, formada en 2013 por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez, The Warning destaca por su estilo musical, que fusiona hard rock, rock alternativo y metal alternativo, lo que les ha valido reconocimiento a nivel mundial gracias a su innegable talento y carisma.

Su ascenso comenzó en la plataforma YouTube, donde compartieron covers de bandas icónicas como Metallica, AC/DC y Guns N’ Roses. Su padre, Luis Villarreal, ingeniero de sonido, les proporcionó un espacio creativo desde temprana edad y las apoyó en su ascenso.

The Warning | La banda mexicana está causando ruido en el panorama musical | (@thewarningrockband/Instagram)

Su interpretación viral de “Enter Sandman” de Metallica en 2014 llamó la atención del público y las llevó al programa de Ellen DeGeneres, abriendo puertas a oportunidades como un curso en el prestigioso Berklee College of Music en Boston.

En 2015, la banda lanzó su primer EP, “Escape the Mind”, seguido de álbumes como “XXI Century Blood” (2017) y “Queen of the Murder Scene” (2018). Su sonido maduró con el tiempo, colocándolos como una de las propuestas más prometedoras del rock mexicano.

El año 2022 marcó un hito en la carrera de The Warning con el lanzamiento de su esperado álbum “ERROR”, que incluye el exitoso sencillo “Money”. Este tema fue presentado en un memorable concierto ante más de 55 mil personas en el antiguo Foro Sol de la Ciudad de México, como teloneros de la legendaria banda Foo Fighters.

En un panorama dominado por otros ritmos, The Warning se erige como un soplo de aire fresco, generando debate entre los internautas.

“Prefieren hacer fama a nacos como Peso Pluma, es una gran banda talentosa”; “La mejor banda de rock que ha dado nuestro país en décadas”; “Me alegra que por fin se esté hablando de ellas”; “Las morras llevan desde los 8 años en la música, son talentosas y chingonas”; “Para hacerlas menos sacan el recurso de nepobabies”; fueron parte de las declaraciones de los internautas.