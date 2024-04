Las fotos más tiernas de Eiza González: desde niña muestra la belleza de las mexicanas

Eiza González es una de las actrices mexicanas más exitosas de los últimos tiempos. Su talento y su belleza han dado la vuelta al mundo, primero protagonizando telenovelas y luego en películas y series donde ha logrado hipnotizar a sus fans.

La actriz es recordada por sus actuaciones en telenovelas como Lola Érase Una Vez y Amores Verdaderos. Hoy su talento brilla en películas como Baby Driver, Bloodshot o, recientemente, The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

En las últimas semanas ha estado en la palestra publica por una entrevista que ofreció a un medio argentino, donde la criticaron por cómo cambió su acento.

Varios de sus fans estaban decepcionados porque su acento era una mezcla más de española, argentina que mexicana y destacaron en los comentarios que “ni Salma Hayek se había atrevido a modificarlo tanto”.

“Por 100 haters un buen comentario siempre te hace sentir bien. Es un trabajo en el que te expones mucho emocionalmente. Cuando la gente me manda cosas negativas es difícil”.

Dijo en una entrevista que incluso ha pensado en abandonarlas. “He pensado en dejar las redes sociales, pero porque me distraigo demasiado y me gusta estar enfocada. Hago un detox seguido y no uso redes sociales. Trato de utilizarlas para cosas positivas”.

Una niña muy tierna

Sin embargo, Eiza sabe sobrellevar las criticas de los seguidores con mucha prudencia y está clara que el mundo de las redes sociales está lleno de ellas, pero sigue adelante y, aun, cuando no es muy activa en sus redes, las veces que lo hace resalta lo positivo de su vida.

Lo hizo recientemente con sus historias de Instagram, donde publico unas tiernas imágenes de cuando era una niña y otra de adolescente, sin duda alguna resalta que desde muy pequeñita Eiza González era una hermosa niña mexicana.