“Qué feo se viste, que alguien la ayude”, critican a hermana de Nadia Ferreira por este look de mezclilla

La hermana de la modelo fue criticada por este look

Nadia Ferreira es una de las modelos más exitosas que además encanta con su belleza y espectacular figura y también con su gran estilo.

La esposa de Marc Anthony se ha coronado como una de las reinas de la moda, pues impone tendencias con sus looks con los que derrocha elegancia y clase.

Su madre, Ludy Ferreira también ha sorprendido con su gran estilo y de hecho, comparte videos de algunos looks en su cuenta de Instagram, donde recibe miles de elogios.

Pero, con su hermana Eli Ferreira no sucede lo mismo, pues aunque es hermosa y se parece mucho a Nadia, aseguran que no tiene buen gusto a la hora de vestir.

“Qué feo se viste”, critican a hermana de Nadia Ferreira por su look de mezclilla

Nadia Ferreira y su hermana Eli son muy unidas y salen de paseo juntas con sus hijos, además que han estado presentes en los bautizos de sus hijos y hasta han sido las madrinas, dejando ver la gran relación que tienen.

Sin embargo, aseguran que en los bautizos que han sido eventos muy importantes, Eli se veía muy formal y mayor y recientemente la han criticado por su look informal y moderno.

La madre de la modelo compartió una foto con su hija Eli y el hijo mayor de ella, pero lo que se robó la atención fue el look de su hija.

La joven llevó una falda midi de mezclilla, que tenía abertura en la zona de las piernas y la combinó con una camiseta negra y unas sandalias bajas beige, además que lució al natural y llevó el cabello recogido en una cola alta.

Su madre posó a su lado y aseguran que ella iba mejor vestida, pues lució un vestido camisero largo negro muy elegante, con unos mocasines amarillos, derrochando clase y elegancia.

“Qué feo se viste la hermana de Nadia, que alguien la ayude”, “Nadia y su mamá siempre van espectacular, pero la hermana nada que ver”, “que aprenda de su hermana y su mamá para que se vista mejor”, “necesita que la asesoren con sus looks”, “debería vestirse mejor”, “tiene una hermana guapa y modelo que sabe de moda y no le pregunta cómo mejorar su estilo”, y “no me gustó ese look, la madre se ve mejor y más joven”, fueron algunas de las reacciones en redes.