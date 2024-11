“Clase vs vulgaridad”, JLo y Nadia Ferreira llevan looks de cuero, pero a una la alaban y a otra la ‘destruyen’

La esposa y la ex de Marc Anthony fueron comparadas por sus looks

Nadia Ferreira no solo es la actual esposa de Marc Anthony, también es una modelo exitosa y con una belleza inigualable que encanta con sus looks y estilo.

La famosa de Paraguay se ha convertido en ejemplo de elegancia y clase con cada uno de sus looks que van desde pantalones, vestidos, minifaldas, hasta pantalón deportivo.

A través de las redes la famosa además ha dejado ver que luce un abdomen tonificado y sorprendente tras tener a su hijo Marco, y recientemente fue comparada con Jennifer López, ex de su esposo, por su atuendo.

“Clase vs vulgaridad”, JLo y Nadia Ferreira llevan looks de cuero, pero a una la alaban y a otra la critican

Recientemente Nadia Ferreira llevó un look de cuero con el que presumió su espectacular figura e impuso moda para este 2024.

La modelo lució una minifalda de cuero con una chaqueta en tono marrón del mismo material y complementó su look con unos tacones dorados y una bolsa pequeña y chic.

Miles alabaron este look elegante y sexy de Nadia Ferreira, y la compararon con JLo, quien ha lucido looks de cuero con faldas y blusas, pero sus looks no han gustado como en el caso de la esposa de Marc.

“Clase vs vulgaridad”, “me encanta Nadia, es una reina, una diosa, la otra ni hablar”, “que clase la de Nadia, ella sí sabe como llevar cuero con elegancia”, “aprende JLo, Nadia se viste mucho mejor y nunca se ve vulgar”, “ella sí tiene un gran estilo no como la ex”, “nadia se viste mejor y está en sus 20, la otra se cree de 20 y ya va para 60″, “Nadia es hermosa, Jennifer debería aprender de su estilo”, y “hermosas las dos, pero la esposa de Marc se ve mejor”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que atacan a JLo por sus look atrevidos y su estilo, pero a pesar de las críticas, la famosa siempre prueba que la edad es solo un número y se pueden lucir prendas sexys y modernas y verse bien, sin importar el qué dirán, además que tiene una figura espectacular.