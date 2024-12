‘Maryfer Centeno vs. Maryfer Centeno’: La grafóloga tendría la misma actitud que le criticaba a Amber Heard

La grafóloga Maryfer Centeno se ha hecho un renombre en el mundo de espectáculo, ya que ha usado sus conocimientos para comunicar todo lo que el cuerpo de los artistas dicen, mientras sus bocas las censuran. Su posición ante algunas situaciones le ha traído conflictos con algunas personalidades, como Niurka Marcos y Mr. Doctor.

Pero, la más reciente controversia se origino durante su participación en el programa “Hoy”. La semana pasada muchos usuarios de redes sociales la calificaron como “charlatana”, ya que aseguró que usar cierto método para escribir y emplear determinado color de lapicero bastaba para bajar de peso.

“¿Estas comiendo por depresión? Ahora sí, en lugar de escribir hacia abajo vas a escribir hacia arriba, y con color azul, pues es buenísimo para bajar de peso, porque te tranquiliza, te calma (...) Escribir más despacio y hacer 21 renglones por 21 días”, aseveró Centeno.

Uno de los que se manifestó fue el periodista Gustavo Macalpin, quien dijo: “Yo creo que el sentido común, el menos común de los sentidos, nos dice que no puedes bajar de peso escribiendo con una maldita pluma azul”.

Tras la muerte de Silvia Pinal, Maryfer analizó el autógrafo de la actriz y determinó que “era una mujer sumamente optimista y era una mujer que le encontraba absolutamente a todo, lo bueno, que no se le cerraba el mundo con nada. (...) Tenía habilidad para los negocios, una habilidad nata y una habilidad con la que no solamente tenía vistas, sino que tenía una gran visión a futuro y a largo plazo”.

Razón por la que algunos la atacaron: “Escribe, ‘Yo voy a vivir con tinta azul’ y resucitará”, “Me encanta como dices cosas que son obvias” y “¿En qué color tengo que escribir para vivir muchos años como la diva Doña Silvia?”.

Usan videos de Centeno en su contra para analizar y criticarla

Muchas veces Maryfer han sido cuestionada y señalada de sensacionalista por armar un gran alboroto en torno a determinadas pericias de lenguaje corporal. El año pasado leyó el lenguaje corporal que tuvo la actriz de Hollywood Amber Head durante el juicio contra Johnny Depp y por qué nadie le creyó, pese a que estaría diciendo la verdad.

Centeno tomó un extracto del juicio en el que artista sale llorando, pero parece fingido, y detalló cada microexpresion. Ahora, una youtuber usó ese mismo análisis en contra de Centeno, quien salió llorando en Instagram porque se sintió atacada en las redes sociales.

La usuaria Eva de Metal, compartió un extracto de reel en el que Maryfer aparece llorando, secándose “las lágrimas” mostrando sus dientes, levantando el mentón y diciendo: “Por qué están ustedes hablando con alguien que hace un ratón de biblioteca, con alguien que lo que le gusta es leer estar en su casa. A mí no me gusta la fiesta, a mí no me gusta salir”.

Ante esto la youtuber manifestó puso el video en el que Centeno analiza a Amber: “¿Qué falla Amber?, bueno, debería estar llorando o esto es lo que nos quiere hacer creer ella. Entonces, empieza únicamente a torcer la voz, pero no hay lágrimas, pero miren que sí hay una expresión de agresión y de amenaza con la mandíbula levantada”.

Centeno continúo: “Vamos a ver otra cosa que me parece muy interesante sobre este llanto: la personalidad exagerada teatral, histrónica, que la llevan a reaccionar de esta forma. Vemos como, incluso, la mirada es triste, pero que una vez más no hay lágrimas porque no hay congruencia de hecho. En algunos momentos Hasta parece que nos va a morder o que nos va a agredir”.