Usuarios piden cancelar a Maryfer Centeno como lo están haciendo con Marilyn Cote

Los usuarios también están pidiendo la cabeza de Maryfer Centeno, debido a todo el revuelo que ha causado el escándalo de Marilyn Cote, quien fingió ser una psiquiatra y doctora.

PUBLICIDAD

Tomando en cuenta que meses antes, el médico e influencer, Mr Doctor, que expuso el engaño de Marilyn Cote, también expuso a la grafóloga, pues afirmó que ella no estudió una carrera especializada en grafología, sino que solo vio un curso que se dictó en una universidad.

Además, aclaró que la grafología era considerada una pseudociencia, porque no contaba con la suficiente base científica para comprobar todo lo que se dice sobre ella.

Usuarios consideran que la grafología es como la astrología, por lo que Maryfer Centeno puede seguir ejerciéndola

Maryfer Centeno se ha convertido en un referente en el campo de la grafología y debido a la gran proyección que le han dado los medios de comunicación y las redes sociales, muchos consideran que representa un peligro para la salud de las personas.

En especial, porque ha afirmado que las personas pueden perder peso simplemente escribiendo y que ha superado la epilepsia gracias a la grafología, y muchos creen en lo que dice.

No obstante, algunas personas consideran que Maryfer Centeno hace un trabajo similar a los astrólogos o dueños de spa de medicina ancestral: ofrecen un servicio que muchos creen que tiene resultados, cuando no es así, pero eso no lo vuelve un peligro para nadie.

Por lo tanto, si una persona quiere usar la grafología, está en todo su derecho, ya que todo lo demás no está prohibido. Sin embargo, sí creen que esta pseudociencia no debería ser tomada en cuenta en juicios u otros organismos de índole legal o de salud.

Por su parte, Maryfer Centeno solo ha publicado en X (Twitter) un hilo del origen de la grafología, aunque se dice que ha emprendido acciones legales contra Mr Doctor, por el video que realizó exponiendo sus mentiras.