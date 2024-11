¿Y los padres dónde estaban? La entrevista que sexualizó a Danna Paola a sus 16 años

Danna Paola se ha convertido en una de las artistas más multifacéticas de México tras iniciar su carrera desde que era una niña en el mundo de la actuación e ir incursionando en distintas facetas como es la música.

La famosa ha causado gran controversia en los últimos años ante la irreverencia que ha marcado con su estilo dejando atrás la imagen infantil a la que muchos estaban acostumbrados por sus distintos papeles en las telenovelas.

Es esta misma imagen de niña la que desea dejar atrás y ahora se ha encargado de transformar su imagen a través de su estilo para escribir canciones y también para vestir, lo cual la ha dejado envuelta en comentarios negativos en redes sociales.

Danna Paola y la entrevista con la que tuvo que lidiar a sus 16 años

Danna Paola ha tenido que soportar distintos momentos incómodos a lo largo de su carrera y uno de ellos ha sido una entrevista en donde quedó expuesta a la sexualidad pese a que solo tenía 16 años.

Y es que mientras exploraba su faceta como cantante y lidiaba con la fama, Danna confesó que fue obligada a tener una imagen que no la representaba por lo que lucía mucho mayor. Es por ello que en medio de una entrevista para una radio donde se disponía a hablar sobre su disco el tema del día del programa: los orgasmos la desvió del tema.

Y es que el entrevistador decidió preguntarle si ella se masturbaba, cuestionamiento que la dejó paralizada y no supo como manejar este tipo de situaciones al ser menor de edad.

“Me preguntaron del disco, pero el tema del día estaban hablando de los orgasmos y lo primero que me dijeron fue: ‘qué padre tu disco... bueno el tema de hoy ¿Danna tú te masturbas?’ y yo me quedé fría y el wey no sabía que yo tenía 16 años”, se le escucha decir en un audio que circula en redes sociales.

Tras conocerse el audiovisual distintos internautas se pronunciaron en contra de los medios de comunicación que sexualizan a las artistas y otros también se cuestionaron el trabajo de sus padres como representantes al permitir que quedara expuesto a dicha situación.

“Y los padres donde estaban??”, “El problema no es que no lo hiciera, si no que se lo preguntaran públicamente cuando todavía era menor de edad, o sea sexualizarla”, “Desafortunadamente la mujer vive día con día con estas situaciones donde todo el tiempo se le sexualiza por el siempre hecho de ser mujer”, “Esa pregunta está de más preguntarle a cualquiera en una radio y más a una niña”, han opinado algunos.